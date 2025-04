15 قتيلا في مواجهات داخل كارتل سينالوا- (فيديوهات)

كولياكان (المكسيك): قتل ما لا يقل عن 15 شخصا منذ الاثنين في شمال غرب المكسيك في مواجهات مرتبطة بحرب مفتوحة داخل كارتل سينالوا الذي أسسه تاجر المخدرات المعروف خواكين “إل تشابو” غوسمان، على ما أظهرت حصيلة أوردها المدعي العام المحلي.

وأرسلت تعزيزات للقوى الأمنية إلى كولياكان عاصمة ولاية سينالوا حيث تنتشر جثث في الشارع. كذلك، اعتبر عشرون شخصا في عداد المفقودين.

وأدت المواجهات المسلحة بين فرعين في الكارتل إلى زرع الرعب في هذه المدينة البالغ عدد سكانها المليون نسمة مع إغلاق مدارس وشل حركة المتاجر وإلغاء الاحتفالات بعيد الاستقلال.

🏴❌🇲🇽 Recent reports reveal that Mexican Government Forces were unprepared for a skirmish with Sinaloa Cartels. The MZ/MF assault on Los Chapitos overwhelmed the government forces. #Mexico #SinaloaCartel #MilitaryUpdate pic.twitter.com/10XYApGmb8

