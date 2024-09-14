15 قتيلا في مواجهات داخل كارتل سينالوا- (فيديوهات)

كولياكان (المكسيك): قتل ما لا يقل عن 15 شخصا منذ الاثنين في شمال غرب المكسيك في مواجهات مرتبطة بحرب مفتوحة داخل كارتل سينالوا الذي أسسه تاجر المخدرات المعروف خواكين “إل تشابو” غوسمان، على ما أظهرت حصيلة أوردها المدعي العام المحلي.

وأرسلت تعزيزات للقوى الأمنية إلى كولياكان عاصمة ولاية سينالوا حيث تنتشر جثث في الشارع. كذلك، اعتبر عشرون شخصا في عداد المفقودين.

وأدت المواجهات المسلحة بين فرعين في الكارتل إلى زرع الرعب في هذه المدينة البالغ عدد سكانها المليون نسمة مع إغلاق مدارس وشل حركة المتاجر وإلغاء الاحتفالات بعيد الاستقلال.

🏴❌🇲🇽 Recent reports reveal that Mexican Government Forces were unprepared for a skirmish with Sinaloa Cartels. The MZ/MF assault on Los Chapitos overwhelmed the government forces. #Mexico #SinaloaCartel #MilitaryUpdate pic.twitter.com/10XYApGmb8 — Popsicle Protector (@PopsicleProtect) September 13, 2024

وفي بيان، نصحت وزارة الخارجية الأمريكية، الرعايا الأمريكيين بعدم التوجه إلى تلك المنطقة مشيرة إلى حصول “عمليات سرقة سيارات وتبادل إطلاق نار وعمليات للقوى الأمنية وسد طرقات وإحراق آليات”.

وأوضح حاكم سينالوا روبن روتشا مويا للصحافيين أن المواجهات المسلحة “ناجمة” عن أحداث 25 تموز/ يوليو.

🚨🚨ULTIMA HORA 🚨🚨 📍MEXICO 🇲🇽 Se les acabó el corrido a estos pollitos de colores. Ejército mexicano demostrando su autoridad en Culiacán Sinaloa, mientras los policías encargados de la seguridad brillan por su ausencia Sinaloa Cartel.#Culiacán #EJERCITOMEXICANO #Cartel… pic.twitter.com/htWJoH0HU5 — Berkan Yılmaz (@Berk04790) September 13, 2024

ففي ذلك اليوم، أوقف أحد مؤسسي الكارتل إسماعيل “إل مايو” زامبادا في جنوب الولايات المتحدة مع أحد أبناء “إل تشابو”.

واتهم “إل مايو” نجل غوسمان بخيانته لتسريع توقيفه.

وأكد الحاكم أن العنف ناجم “بالتأكيد” من الصراع القائم بين أنصار إل مايو وأنجال إل تشابو.

وبسبب العنف، ألغيت الاحتفالات المقررة الأحد بمناسبة بعيد الاستقلال في 15 أيلول/ سبتمبر على ما قال الحاكم.

وقد أغلقت المدارس بالكامل يومي الخميس والجمعة.

وقد دفع “إل مايو” ببراءته الجمعة أمام محكمة في نيويورك من تهمة الاتجار بالمخدرات. أما “إل تشابو” فيمضي عقوبة بالسجن مدى الحياة في الولايات المتحدة بعد إدانته بتهمة الاتجار بالمخدرات.

(أ ف ب)