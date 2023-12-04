استشهاد فلسطيني جنوبي الضفه الغربية ما يرفع الحصيلة إلى 259 شهيدا منذ 7 أكتوبر الماضي- (فيديو)

رام الله: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب ثان برصاص الجيش الإسرائيلي جنوبي الضفة الغربية، ما يرفع الحصيلة إلى 259 شهيدا منذ 7 أكتوبر الماضي.

وقد أُعلن عن استشهاد فلسطيني بالضفة الغربية الاثنين، وأصيب 22 آخرون إثر اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم قلنديا بين مدينتي رام الله والقدس بالضفة الغربية المحتلة.



وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان: “استشهاد الشاب علي إبراهيم علقم (32 عامًا) برصاصة في القلب أطلقها عليه جنود الاحتلال الإسرائيلي في قلنديا”.

فيما أفادت مصادر محلية بأن “علقم ضابط في جهاز الضابطة الجمركية التابعة للسلطة الفلسطينية”.



وأوضحت الوزارة أن حصيلة الشهداء في الضفة منذ بداية العام الجاري ترتفع باستشهاد علقم إلى 467، بينهم 259 شهيدا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وكانت آخر حصيلة أعلنها الهلال الأحمر لعدد مصابي اقتحام جيش الاحتلال لمخيم قلنديا، بلغت 18 مصابا.



وفي وقت سابق الإثنين، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان سابق منفصل، بوصول “4 إصابات خطيرة برصاص الاحتلال الإسرائيلي من قلنديا إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله”، وذلك قبل الإعلان عن استشهاد علقم.



وقال شهود عيان، إن قوة إسرائيلية “اقتحمت مخيم قلنديا وحي كفر عقب شمالي القدس، كما شرعت بمداهمة محال تجارية ومبان سكنية، ما أدى لاندلاع مواجهات مع عشرات الفلسطينيين”.

وأوضح الشهود أن جيش الاحتلال الإسرائيلي “استخدم الرصاص الحي والمعدني، واعتدى بالضرب على المواطنين”.

ولفت الشهود إلى أن اشتباكا مسلحا وقع بين مقاتلين فلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم قلنديا.

يأتي ذلك، تزامنا مع الحرب المدمرة التي يشنها جيش الاحتلال على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر، خلّفت حتى مساء الأحد، 15 ألفا و523 شهيدا فلسطينيا، و41 ألفا و316 جريحا، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

وبوتيرة يومية، ينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي حملات اقتحام للقرى والبلدات في أنحاء الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تصحبها مواجهات واعتقالات لفلسطينيين.

وتأسس مخيم قلنديا للاجئين في 1949، ويمر الطريق الرئيسي الواصل بين القدس ورام الله في المخيم، وتعتبر السلطات الإسرائيلية منطقة المخيم جزءا من بلدية القدس الكبرى، بحسب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.

(وكالات)