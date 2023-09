16 قتيلا وعشرات الجرحى في تفجير انتحاري وسط الصومال -(صور وفيديو)

مقديشو: قُتل 16 شخصا وأُصيب العشرات بجروح في وسط الصومال السبت، بعدما عمد انتحاري إلى تفجير شاحنة مليئة بالمتفجرات قرب نقطة تفتيش في مدينة بلدوين، وفق ما أعلنت الشرطة.

وأعلن المسؤول في الشرطة المحلية أحمد ادن العثور على “جثث 13 شخصا غالبيتهم من المدنيين الذين يقطنون على مقربة” من الموقع.

وأفاد بنقل “نحو 20 جريحا إلى المستشفيات”، وتابع “نعتقد أن أعداد الضحايا مرشّحة للارتفاع”.

A truck bomb exploded at a checkpoint in the central Somali town of Beledweyne on Saturday, killing at least 10 people and obliterating nearby buildings, a police officer said.

