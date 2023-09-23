16 قتيلا وعشرات الجرحى في تفجير انتحاري وسط الصومال -(صور وفيديو)

مقديشو: قُتل 16 شخصا وأُصيب العشرات بجروح في وسط الصومال السبت، بعدما عمد انتحاري إلى تفجير شاحنة مليئة بالمتفجرات قرب نقطة تفتيش في مدينة بلدوين، وفق ما أعلنت الشرطة.

Truck #bomb kills at least 10 in #somalia

A truck bomb exploded at a checkpoint in the central #Somali town of #Beledweyne on Saturday, killing at least 10 people and obliterating nearby buildings, a police officer said#terrorism https://t.co/jJjYJYopDN pic.twitter.com/W5LTrtNAhV — Shadi Alkasim (@Shadi_Alkasim) September 23, 2023

Suicide Bombing Kills Over 20 in Beledweyne City In Central Somalia#Beledweyne #Somalia

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وأعلن المسؤول في الشرطة المحلية أحمد ادن العثور على “جثث 13 شخصا غالبيتهم من المدنيين الذين يقطنون على مقربة” من الموقع.

وأفاد بنقل “نحو 20 جريحا إلى المستشفيات”، وتابع “نعتقد أن أعداد الضحايا مرشّحة للارتفاع”.

⚠️💥🇸🇴 – Truck bomb kills at least 10 in #Somalia. A truck bomb exploded at a checkpoint in the central Somali town of Beledweyne on Saturday, killing at least 10 people and obliterating nearby buildings, a police officer said. It was not immediately clear who was responsible… pic.twitter.com/2HV3B4DDRv — 🔥🗞The Informant (@theinformantofc) September 23, 2023



يأتي الهجوم الذي ألحق أضرارا بمبان قريبة وأدى إلى محاصرة كثر تحت الانقاض، بعد إقرار الحكومة الصومالية الضعيفة بتعرّضها لـ”نكسات كبيرة عدة” في حملتها ضد مقاتلي حركة الشباب الإسلامية.

ويخوض مقاتلو الحركة تمردا منذ أكثر من 15 عاما لإطاحة الحكومة الضعيفة، المدعومة دوليا في مقديشو.

ولا تزال قوة الاتحاد الإفريقي التي انتشرت في الصومال في العام 2007 بتفويض مدّته ستة أشهر، موجودة في البلاد، وراهنا تسعى الحكومة إلى إرجاء عملية خفض عديد القوات الأجنبية لمدة ثلاثة أشهر.

تدعو قرارات الأمم المتحدة إلى خروج قوة الاتحاد الإفريقي من الصومال بنهاية العام المقبل، وإلى نقل المسؤوليات الأمنية إلى جيش البلاد وشرطتها.

وأطلقت القوات الصومالية في أغسطس من العام الماضي هجوما واسع النطاق ضد حركة الشباب التابعة لتنظيم القاعدة، و تؤازرها في حملتها ميليشيات تابعة للعشائر في عملية تدعمها قوة الاتحاد الإفريقي وتساندها الولايات المتحدة بضربات جوية.

وتولى الرئيس الصومالي حسن الشيخ محمود منصبه في مايو الماضي، وتعهّد شن “حرب شاملة” ضد حركة الشباب التي دُحرت من مقديشو في العام 2011 ولكنها ما زالت تسيطر على مساحات شاسعة من البلاد.

الرئيس الذي أجرى مؤخرا زيارات تفقدية لخط الجبهة، قال في أغسطس إن الحكومة ستقضي على الإرهابيين بنهاية العام.

لكن مستشار الأمن القومي الصومالي طلب في رسالة وجّهها إلى الأمم المتحدة إرجاء عملية سحب ثلاثة آلاف عنصر من قوة الاتحاد الإفريقي المقررة في نهاية أيلول.

وجاء في الرسالة أن الحكومة “تمكّنت من إعادة تحرير مدن وبلدات وطرق إمداد أساسية” لكن عمليتها تتعرّض لـ”نكسات كبيرة عدة” منذ أواخر أغسطس.

(أ ف ب)