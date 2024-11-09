مقتل 26 شخصا جراء هجوم نفذه انفصاليون بلوش بمحطة قطارات في باكستان- (صور وفيديوهات)

إسلام أباد: قتل ما لا يقل عن 26 شخصا، السبت، وفق حصيلة أولية جراء انفجار وقع في محطة قطارات بإقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الانفجار وقع داخل مكتب لقطع التذاكر بمحطة القطارات في مدينة كويتا ببلوشستان.

وأكد المسؤول في جهاز الشرطة، محمد أكرم، أن الانفجار تسبب بمقتل ما لا يقل عن 26 شخصا وإصابة 46 أخرين.

ونقل تلفزيون “جيونيوز” المحلي عن مسؤول في جهاز الشرطة، أن الانفجار ناجم عن هجوم انتحاري، مشيرا إلى صعوبة توقيف شخص ينوي تنفيذ هجوم انتحاري.

Video shows a deadly explosion at Quetta Railway Station in Balochistan, Pakistan, which killed 20 people and injured many as a train was about to depart for Peshawar. Follow us on Telegram: https://t.co/0EMmcJs6DL pic.twitter.com/Qx5AVv64LS — PressTV Extra (@PresstvExtra) November 9, 2024

من جانبها، أعلنت جماعة جيش تحرير بلوشستان الانفصالية المسلحة مسؤوليتها عن الهجوم في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني إلى رويترز.

وتسعى الجماعة إلى استقلال إقليم بلوشستان، الذي يقطنه نحو 15 مليون نسمة وتحده أفغانستان من الشمال وإيران من الغرب.

وتعد جماعة جيش تحرير بلوشستان أكبر الجماعات العرقية المتمردة التي تقاتل الحكومة وتتهمها بأنها تستغل موارد الغاز والمعادن في الإقليم بشكل جائر.

BREAKING: At least 22 people have been killed and scores others injured in a powerful explosion at a train station in Quetta, Balochistan province, Pakistan. Reportedly the gathering of Pakistan Army soldiers who were waiting to board the train was targeted. pic.twitter.com/cCgJsl5Je8 — Baba Banaras™ (@RealBababanaras) November 9, 2024

وندد رئيس وزراء باكستان، شهباز شريف بالتفجير، وقال في بيان السبت، إن هؤلاء الذين دبروا الهجوم “سيدفعون ثمنا غاليا جدا”.

وأضاف شريف أن قوات الأمن مصرة على القضاء على “خطر الإرهاب”.

وأكد المتحدث باسم حكومة إقليم بالوشيستان شاهد ريند أنه تم إعلان حالة الطوارئ في مستشفيات مدينة كويتا.

مشكلة الإرهاب في باكستان

وتتعرض باكستان لهجمات إرهابية تتركز في إقليمي “خيبر بختونخوا” و”بلوشستان” المتاخمين لأفغانستان.

وفي كلا الإقليمين، تشن جماعات مسلحة، تزعم أنها تدافع عن حقوق الجماعات العرقية البشتونية والبلوشية، هجمات ضد قوات الأمن الباكستانية والمدنيين.

وتقول إسلام أباد إن حركة طالبان الباكستانية تشن هجماتها من الأراضي الأفغانية، بينما ترفض الحكومة الأفغانية هذه الاتهامات.

ويعتبر إقليم بلوشستان أغنى أقاليم باكستان من حيث الموارد، ولكنها المنطقة أقل تطورا من بقية البلاد.

کوئٹہ، ریلوے اسٹیشن بم دھماکے میں 25 افراد جان کی بازی ہار گیے اور 40 افراد سے زائد زخمی۔

یہ جو دہشتگردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے#Balochistan pic.twitter.com/ueIjfH4Gvb — Umer pashteen (@umerpashtoon) November 9, 2024

(وكالات)