مقتل 26 شخصا جراء هجوم نفذه انفصاليون بلوش بمحطة قطارات في باكستان- (صور وفيديوهات)

إسلام أباد: قتل ما لا يقل عن 26 شخصا، السبت، وفق حصيلة أولية جراء انفجار وقع في محطة قطارات بإقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان.
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الانفجار وقع داخل مكتب لقطع التذاكر بمحطة القطارات في مدينة كويتا ببلوشستان.
وأكد المسؤول في جهاز الشرطة، محمد أكرم، أن الانفجار تسبب بمقتل ما لا يقل عن 26 شخصا وإصابة 46 أخرين.
ونقل تلفزيون “جيونيوز” المحلي عن مسؤول في جهاز الشرطة، أن الانفجار ناجم عن هجوم انتحاري، مشيرا إلى صعوبة توقيف شخص ينوي تنفيذ هجوم انتحاري.
Video shows a deadly explosion at Quetta Railway Station in Balochistan, Pakistan, which killed 20 people and injured many as a train was about to depart for Peshawar.
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— PressTV Extra (@PresstvExtra) November 9, 2024
من جانبها، أعلنت جماعة جيش تحرير بلوشستان الانفصالية المسلحة مسؤوليتها عن الهجوم في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني إلى رويترز.
وتسعى الجماعة إلى استقلال إقليم بلوشستان، الذي يقطنه نحو 15 مليون نسمة وتحده أفغانستان من الشمال وإيران من الغرب.
وتعد جماعة جيش تحرير بلوشستان أكبر الجماعات العرقية المتمردة التي تقاتل الحكومة وتتهمها بأنها تستغل موارد الغاز والمعادن في الإقليم بشكل جائر.
BREAKING: At least 22 people have been killed and scores others injured in a powerful explosion at a train station in Quetta, Balochistan province, Pakistan. Reportedly the gathering of Pakistan Army soldiers who were waiting to board the train was targeted. pic.twitter.com/cCgJsl5Je8
— Baba Banaras™ (@RealBababanaras) November 9, 2024
وندد رئيس وزراء باكستان، شهباز شريف بالتفجير، وقال في بيان السبت، إن هؤلاء الذين دبروا الهجوم “سيدفعون ثمنا غاليا جدا”.
وأضاف شريف أن قوات الأمن مصرة على القضاء على “خطر الإرهاب”.
وأكد المتحدث باسم حكومة إقليم بالوشيستان شاهد ريند أنه تم إعلان حالة الطوارئ في مستشفيات مدينة كويتا.
وتتعرض باكستان لهجمات إرهابية تتركز في إقليمي “خيبر بختونخوا” و”بلوشستان” المتاخمين لأفغانستان.
وفي كلا الإقليمين، تشن جماعات مسلحة، تزعم أنها تدافع عن حقوق الجماعات العرقية البشتونية والبلوشية، هجمات ضد قوات الأمن الباكستانية والمدنيين.
وتقول إسلام أباد إن حركة طالبان الباكستانية تشن هجماتها من الأراضي الأفغانية، بينما ترفض الحكومة الأفغانية هذه الاتهامات.
ويعتبر إقليم بلوشستان أغنى أقاليم باكستان من حيث الموارد، ولكنها المنطقة أقل تطورا من بقية البلاد.
کوئٹہ، ریلوے اسٹیشن بم دھماکے میں 25 افراد جان کی بازی ہار گیے اور 40 افراد سے زائد زخمی۔
یہ جو دہشتگردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے#Balochistan pic.twitter.com/ueIjfH4Gvb
— Umer pashteen (@umerpashtoon) November 9, 2024
(وكالات)
هؤولاء ارهابيين مصيرهم جهنم بسم الله الرحمن الرحيم مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ
لا حول ولا قوة إلّا بالله (مقتل 26 شخصا جراء هجوم نفذه انفصاليون بلوش بمحطة قطارات في باكستان- (صور وفيديوهات)) https://www.alquds.co.uk/?p=3420755
نصيحة من وجهة نظري، إلى أي دولة تريد التخلص، من فكر (داعش)، الذي سيطر على ثلثي سوريا والعراق يوم 9/6/2014،
والذي للعلم يختلف تماماً عن فكر (القاعدة) أفغانستان، أو (النُصرة) سوريا،
لترفع الظلم من أسلوب إدارة وحوكمة النظام الديمقراطي، أو بمعنى آخر فلسفة فرّق تسد، التي تعمل بها أي دولة مخابرات/عسكر/ميلشيات مافيا، على أرض الواقع،
لا فرق بين دولة سني أو دولة شيعي أو الجمع بينهما شيني (يهودي/مسيحي/هندوسي/كونفوشي) بداية من دولة الكيان الصهيوني (واحة الديمقراطية)، على أرض الواقع في عام 2024🤭🫣🤣
لا حول ولا قوة إلّا بالله (مقتل 26 شخصا جراء هجوم نفذه انفصاليون بلوش بمحطة قطارات في باكستان- (صور وفيديوهات)) https://www.alquds.co.uk/?p=3420755
نصيحة من وجهة نظري، إلى أي دولة تريد التخلص، من فكر (داعش)، الذي سيطر على ثلثي سوريا والعراق يوم 9/6/2014،
والذي للعلم يختلف تماماً عن فكر (القاعدة) أفغانستان، أو (النُصرة) سوريا،
لترفع الظلم من أسلوب إدارة وحوكمة النظام الديمقراطي، أو بمعنى آخر فلسفة فرّق تسد، التي تعمل بها أي دولة مخابرات/عسكر/ميلشيات مافيا، على أرض الواقع،
لا فرق بين دولة سني أو دولة شيعي أو الجمع بينهما شيني (يهودي/مسيحي/هندوسي/كونفوشي) بداية من دولة الكيان الصهيوني (واحة الديمقراطية)، على أرض الواقع في عام 2024🤭🫣🤣
في الرابط 👇ترجمة زاوية رؤية (المفكر الذي تحدث عن “نهاية التاريخ”: هذه دلالات ومخاطر الانتصار الكبير لترامب) https://www.alquds.co.uk/?p=3420808
السؤال هل يُسمح لنا، أن يكون لنا رأي أو زاوية رؤية مختلفة، أم لا؟!
الحمار/الببغاء/أتباع فكر التقليد، يرفض أن يكون لك زاوية رؤية أخرى، أي يجب أن تكون عالة/موظف لتسويق نفس الرأي، بمعنى آخر، أليس كذلك، أم لا؟!🤭🫣🤣
أنا أختلف مع مدرسة حازم أبو اسماعيل أو مدرسة مروان فتّال، في التفكير،
لأن ببساطة في لغة القرآن وإسلام الشهادتين، الهداية مثل الرزق من الله/الخالق،
وليس بسبب جهد أو إعلان/إعلام في وسيلة إعلام أو توجيه معنوي (مُخبِر/مخابرات/مخزن/مطبخ، للطبخ)🤭🤣🫣
وفي أي سوق، كل شيء له ثمن، لخلق الإيرادات أو الإقتصاد، فقط الشهيد، هو من عمل تجارة مع الله، في موضوع البيع والشراء أو القيمة، للعلم، أليس كذلك، أم لا؟!🤭🤣🫣
بمعنى آخر، ليس كل عمل (حلال)، أو الرزق الذي سيأتي منه (حلال)، على أرض الواقع،
ومن هنا كان فكرة تطوير مشروع صالح (التايواني) إلى المنافسة من هو الأكرم، والذي يعمل على تكبير سوق (الحلال) في تايوان، من خلال دعم مفهوم مبادرة Seeking FAITH التي أطلقتها إدارة وحوكمة الجامع الكبير في تايوان، لتكوين الأسرة (الحلال)، والأكل والشرب (الحلال)، لدعم الإقتصاد في تايوان،
لبناء صرح إسلامي يكون أساس السوق (الحلال) في أي محافظة تعطي أرض بشروط أفضل من شروط محافظ تايبيه السابق عام 2019، من أجل إعطاء أرض للإيجار لمدة 99 سنة لبناء صرح ينافس به، ما شاهده من جمال في جوامع (تركيا) داخل الإدارة والحوكمة التي هو مسؤول عنها، لإثبات ليس هناك تضييق على أي دين، من حكمة أهل (تايوان) وبها تختلف عن حكمة أهل (الصين) بشكل عملي، على أرض الواقع.
ليكون تحويل ثقافة أكل لحم البقر (ماكدونالد غير الحلال) إلى ثقافة أكل لحم الجمل (الحلال) جملكو؟!
لا إقتصاد منافس، بدون عقلية توفير (الكهرباء الأرخص) من أجل أي تعامل (عن بُعد OnLine) من خلال الآلة/الروبوت التي في يد أي إنسان (ة) أو الأسرة أو الشركة وبالتالي إدارة وحوكمة من خلال Saleh Halal AI لتكون الأكثر (حلال) أي بلا (ظلم) من غيرها من دول الجوار؟!🤨😉
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