مقتل 26 شخصا جراء هجوم نفذه انفصاليون بلوش بمحطة قطارات في باكستان- (صور وفيديوهات)

إسلام أباد: قتل ما لا يقل عن 26 شخصا، السبت، وفق حصيلة أولية جراء انفجار وقع في محطة قطارات بإقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الانفجار وقع داخل مكتب لقطع التذاكر بمحطة القطارات في مدينة كويتا ببلوشستان.

وأكد المسؤول في جهاز الشرطة، محمد أكرم، أن الانفجار تسبب بمقتل ما لا يقل عن 26 شخصا وإصابة 46 أخرين.

ونقل تلفزيون “جيونيوز” المحلي عن مسؤول في جهاز الشرطة، أن الانفجار ناجم عن هجوم انتحاري، مشيرا إلى صعوبة توقيف شخص ينوي تنفيذ هجوم انتحاري.

Video shows a deadly explosion at Quetta Railway Station in Balochistan, Pakistan, which killed 20 people and injured many as a train was about to depart for Peshawar.

من جانبها، أعلنت جماعة جيش تحرير بلوشستان الانفصالية المسلحة مسؤوليتها عن الهجوم في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني إلى رويترز.

وتسعى الجماعة إلى استقلال إقليم بلوشستان، الذي يقطنه نحو 15 مليون نسمة وتحده أفغانستان من الشمال وإيران من الغرب.

وتعد جماعة جيش تحرير بلوشستان أكبر الجماعات العرقية المتمردة التي تقاتل الحكومة وتتهمها بأنها تستغل موارد الغاز والمعادن في الإقليم بشكل جائر.

BREAKING: At least 22 people have been killed and scores others injured in a powerful explosion at a train station in Quetta, Balochistan province, Pakistan. Reportedly the gathering of Pakistan Army soldiers who were waiting to board the train was targeted. pic.twitter.com/cCgJsl5Je8

— Baba Banaras™ (@RealBababanaras) November 9, 2024