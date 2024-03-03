“170 شخصاً أعدموا” خلال هجمات في بوركينا فاسو في 25 فبراير

واغادوغو: أعلن المدعي العام لواهيغويا الأحد أن “نحو 170 شخصاً أعدموا” قبل زهاء أسبوع في سلسلة من الهجمات طالت ثلاث قرى في شمال بوركينا فاسو.

وأفاد المدعي العام في بيان بأنه أبلِغ في 25 شباط/ فبراير بوقوع “هجمات دامية هائلة في قرى كومسليغا ونودان وسورو” في محافظة ياتنغا بشمال البلاد، مضيفا “المصادر ذاتها تؤشر إلى أن الحصيلة غير النهائية هي أن نحو 170 شخصا أعدموا”، إضافة لإصابة آخرين بجروح ووقوع أضرار مادية.

وأشار إلى أنه “نظرا إلى خطورة وظروف كل هذه الإدانات والمعلومات، أصدرت نيابتي العامة توجيهات الى الشرطة القضائية لفتح تحقيق بغرض توضيح الوقائع”، داعيا كل الأشخاص “الذين يحوزون عناصر أو معلومات بشأن هذه الحوادث” لإبلاغ السلطات المعنية بها.

وأفاد المدعي العام بأن فريقا من المحققين زار في 29 شباط/ فبراير بعض القرى التي طالتها الاعتداءات “للتوصل إلى جميع النتائج وجمع كل الأدلة”.

وبحسب سكان في المنطقة تواصلت معهم وكالة فرانس برس عبر الهاتف، فعشرات النساء والأطفال هم من بين الضحايا.

والهجمات التي طالت القرى الثلاث في 25 شباط/ فبراير، منفصلة عن هجوم استهدف في اليوم ذاته مسجدا في ناتيابواني بشرق البلاد راح ضحيته “العشرات”، وآخر استهدف كنيسة كاثوليكية في قرية إيساكاني بشمال البلاد وأدى لمقتل 15 شخصا على الأقل.

وحصيلة هذين الهجومين هي استنادا إلى مصادر أمنية ومحلية، بينما لم تعلن السلطات أي حصيلة رسمية.

تواجه بوركينا فاسو منذ عام 2015 أعمال عنف جهادية تنسب إلى حركات موالية لتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، خلفت ما يقرب من 20 ألف قتيل وأكثر من مليوني نازح داخليا.

(أ ف ب)