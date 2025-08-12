175 عسكريا إسرائيليا يحذرون من إعادة احتلال غزة

تل أبيب: حذّر 175 جنديا احتياطيا في الجيش الإسرائيلي من تداعيات خطة إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، والتي أقرّها المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) فجر الجمعة، معتبرين أنها تهدد حياة الأسرى الإسرائيليين وتضرّ بأمن إسرائيل.

وقالت هيئة البث العبرية الرسمية، الثلاثاء، إن الجنود وقّعوا عريضة تدعو إلى إنهاء الحرب وضمان عودة الأسرى، ونُشرت في برنامج على القناة الثانية. وتقدّر تل أبيب وجود 50 أسيراً إسرائيلياً في غزة، بينهم 20 على قيد الحياة، مقابل أكثر من 10 آلاف و800 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية، يعانون التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، وفق تقارير حقوقية.

وجاء في العريضة أن “إطالة أمد الحرب وتوسيعها يضرّان بأمن إسرائيل ويعرّضان حياة المخطوفين لخطر بالغ”، مضيفة أن استمرار القتال “يُلحق خسائر فادحة بنا وبعائلاتنا، ويتسبب بمقتل مدنيين أبرياء، ويشوّه سمعتنا ويعزلنا دولياً، ويقضي على أي فرصة للاستقرار”.

وتنص خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو – المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة – على احتلال مدينة غزة عبر تهجير نحو مليون من سكانها إلى الجنوب، ثم تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل في التجمعات السكنية، تليها مرحلة ثانية تشمل احتلال مخيمات اللاجئين وسط القطاع.

ورداً على الخطة، أعلنت عائلات الأسرى وقتلى الجيش أنها ستنفذ إضراباً شاملاً في 17 أغسطس الجاري، فيما أكدت شركات وجامعات انضمامها للتحرك الاحتجاجي.

