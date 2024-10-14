18 شهيدا بغارة إسرائيلية استهدفت شقة بزغرتا المسيحية شمال لبنان- (صور وفيديوهات)

بيروت: استشهد 18 شخصا وأصيب 4 آخرون بغارة إسرائيلية استهدفت، الاثنين، شقة سكنية في بلدة أيطو بقضاء زغرتا المسيحي شمالي لبنان، لأول مرة منذ بداية العدوان على قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأعلن الصليب الأحمر اللبناني، في منشور على منصة إكس، “مقتل 18 شخصا وإصابة 4 آخرين جراء الغارة الإسرائيلية على شقة سكنية في بلدة أيطو”.

سقوط إصابات جراء الغارة الإسرائيلية التي استـ هدفت منزلاً في أيطو شمال لبنان، يقيم فيه نازحون من الجنوب pic.twitter.com/bUUF9lxv0a — Ali Bk (@Bk_Hanas) October 14, 2024

وفي وقت سابق اليوم، أفادت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، بأن “غارة العدو الإسرائيلي على بلدة أيطو أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد 9 أشخاص وإصابة شخص بجروح”.

ولا تزال أعمال الإغاثة ورفع الأنقاض مستمرة، حسب البيان نفسه.

سقوط ١٢ شهيد في حصيلة غير نهائية جراء غارة اسرائيلية استهدفت بيت مكون من طابقين مستأجر من أحد مراسلي #المنار يضم 4 شقق ويسكنها أكثر من 25 شخصاً

في بلدة #ايطو قضاء #زغرتا شمال #لبنان#انتبهوا_لمن_تأجرون_منازلكم فالعدو مجرم لا يرحم. pic.twitter.com/MAmRtrveBg — adel harb (@adelharb_94) October 14, 2024

وأكدت وكالة الأنباء اللبنانية أن “الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة هي الأولى منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، على شقة سكنية في بلدة أيطو”.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية، الاثنين، إن حصيلة العدوان الإسرائيلي على البلاد بلغت 2309 شهيدا و10 آلاف و782 مصابا، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وذكر بيان صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع للوزارة أن “غارات العدو الإسرائيلي أمس (الأحد) على بلدات وقرى محافظات جنوب لبنان والنبطية (جنوب) والبقاع وبعلبك الهرمل (شرق)، أدت في حصيلة إجمالية إلى استشهاد 3 وجرح 84”.

وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للشهداء إلى 2309، والجرحى إلى 10 آلاف و782، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في أكتوبر 2023، وفق ذات البيان.

وأوضح البيان أن “حصيلة ضحايا غارات أمس كانت بواقع 3 شهداء و 48 جريحا في محافظة جنوب لبنان، و29 جريحا في النبطية و5 في البقاع و2 في بعلبك الهرمل”.

وتتواصل منذ صباح الاثنين غارات الجيش الإسرائيلي على منازل قرى منها في دبل (قضاء صور)، والعديسة والطيبة ورب ثلاثين حانين بقضاء بنت جبيل (جنوب)، وفق وكالة الأنباء الرسمية.

وفي بلعبك (شرق)، شن الطيران الإسرائيلي غارة على بلدة بوداي، و3 غارات على بلدة دورس، ونجم عن إحداها إصابة أربعة أشخاص بجروح متوسطة، بينهم طفل سوري الجنسية (6 سنوات)، حسب الوكالة.

وفي سماء العاصمة بيروت تحلق طائرات بدون طيار إسرائيلية منذ ما قبل ظهر اليوم.

ومنذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي وسعت إسرائيل نطاق الإبادة الجماعية التي ترتكبها في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، لتشمل لبنان بشن غارات جوية طالت العاصمة بيروت، بالإضافة إلى عمليات توغل بري في الجنوب.

تلك الغارات أسفرت في لبنان عن ألف و542 شهيدا و4 آلاف و555 جريحا، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، وأكثر من مليون و340 ألف نازح، وفق بيانات رسمية لبنانية.

(الأناضول)