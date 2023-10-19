18 شهيدا في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا- (صور)

غزة: أعلنت وزارة الداخلية في غزة، مساء الخميس، استشهاد 18 فلسطينيا على الأقل في قصف إسرائيلي استهدف عدة منازل بمخيم جباليا شمالي القطاع.

وقالت الوزارة في بيان “18 شهيدا حتى اللحظة وعدد كبير من الجرحى في القصف الذي استهدف عدة منازل في محيط ساحة مسجد أنور عزيز بمخيم جباليا قبل قليل”، دون مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق، قال المكتب الإعلامي الحكومي الذي تديره حركة حماس في غزة إن هجمات إسرائيل “قتلت 369 مواطنًا، 81 منهم في المناطق الجنوبية (من قطاع غزة) التي طلبت النزوح إليها”.

فيما قالت وزارة الداخلية في غزة إن الطيران الإسرائيلي “قصف عددا من المنازل المتجاورة على رؤوس ساكنيها في معسكر جباليا” شمال القطاع، ويوجد العديد من المصابين تحت الأنقاض.

كما أفادت بوقوع شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة “الأسطل” ، كبرى عائلات فلسطين، في خان يونس جنوب القطاع.

وفي السياق استهدفت هجمات إسرائيلية عدة عمارات سكنية في عدد من الأحياء في مناطق متفرقة من مدينة غزة وشمال القطاع.

وبهذا الصدد، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن إسرائيل تمارس أكبر حملة إبادة للمباني والمنازل السكنية في قطاع غزة في إطار هجومها العسكري واسع النطاق المتواصل منذ السابع من الشهر الجاري.

وأبرز المرصد الأورومتوسطي أن إسرائيل تركز في هجماتها على محافظتي غزة وشمال القطاع عبر حملة تدمير ممنهجة بهدف التهجير القسري وممارسة “الترانسفير” بحق سكان المحافظتين.

وأنذر الجيش الإسرائيلي منذ أيام سكان محافظتي غزة وشمال القطاع – نحو مليون نسمة – لإخلاء مناطق سكنهم والتوجه إلى وسط وجنوب القطاع في إجراء يثير مخاوف قانونية وإنسانية خطيرة ومخاوف على سلامة المدنيين.

(وكالات)