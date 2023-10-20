سياسة | عربي | فلسطين

18 شهيدا معظمهم من الأطفال والنساء في قصف إسرائيلي على خان يونس

منذ 20 دقيقة

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خان يونس:  ارتقى 18 شهيدا على الأقل وأصيب  79 آخرون، معظمهم من الأطفال والنساء، في قصف إسرائيلي على خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف عدة منازل مأهولة في السكان في خان يونس، ما أدى لارتقاء 18 شهيدا و79 جريحا معظمهم من النساء والأطفال، نقلوا إلى مستشفى ناصر في خان يونس، وأشارت المصادر إلى أن 8 من الشهداء من عائلة واحدة، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

كما قصفت قوات الاحتلال مدينة غزة وتركز القصف على حيي الزيتون والشجاعية، ما تسبب في هدم عدة منازل، كما تواصل القصف على عدة مناطق في قطاع غزة.

وفي أحدث حصيلة لوزارة الصحة، قالت إن 3785 شهيدا ارتقوا في القطاع، بينما أصيب أكثر من 12 ألف جريح، منذ بدء العدوان في السابع من الشهر الجاري.

(الأناضول)

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