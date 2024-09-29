18 قتيلا عراقيا في غارات استهدفت مواقع في سوريا لمقاتلين موالين لإيران

صورة من الأرشيف لمواقع في سوريا استهدفتها الغارات الإسرائيلية

بيروت (لبنان) – أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل 12 عنصرا مواليا لإيران ليل السبت الأحد في غارات جوية نفذتها طائرات مجهولة على مواقعهم في شرق سوريا. فيما أشارت مصادر إعلامية أخرى لمقتل 18 عراقيا بالغارات شرق سوريا.

وقال المرصد إن الغارات الخمس أوقعت أيضا عددا كبيرا من الجرحى واستهدفت مواقع في مدينة دير الزور وشرقها وكذلك منطقة البوكمال القريبة من الحدود مع العراق.

لم يعلن أي طرف مسؤوليته على الفور عن الهجمات، وتتعرض منطقة دير الزور بانتظام لغارات إسرائيلية وأحيانا أمريكية، وتمارس فيها إيران نفوذا كبيرا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأفاد المرصد أن الغارات استهدفت خصوصا مواقع عسكرية قرب مطار دير الزور.

تساعد إيران، وخاصة من خلال مستشاريها، النظام السوري عسكريا منذ عام 2011.

منذ بداية الحرب الأهلية في سوريا عام 2011، نفّذت إسرائيل مئات الغارات التي استهدفت خصوصا الفصائل الموالية لإيران. واستهدفت الولايات المتحدة أيضا هذه الفصائل في شرق سوريا.

ونادرا ما تعلق السلطات الإسرائيلية على الضربات لكنها قالت مرارا إنها لن تسمح لعدوها اللدود إيران بترسيخ وجودها في سوريا.

شهدت المنطقة في الأيام الأخيرة تصاعدا في التوترات، بعدما شن الجيش الإسرائيلي حملة قصف مكثف على معاقل حزب الله في لبنان.

وقد استهدف الجيش الإسرائيلي مرارا طرق إمداد الحزب بالأسلحة على الحدود السورية اللبنانية، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

(وكالات)