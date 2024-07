18 قتيلا في تحطّم طائرة نيبالية والطيار الناجي الوحيد- (فيديو وصور)

كاتماندو: أدى تحطّم طائرة في كاتماندو الأربعاء إلى مقتل 18 من 19 شخصا كانوا فيها، وفق ما أفادت الشرطة في العاصمة النيبالية وكالة فرانس برس، ليكون الطيّار الناجي الوحيد.

وقال الناطق باسم الشرطة دان باهادور كركي لفرانس برس “عُثر على 18 جثة، أحدها لأجنبي”. وأضاف “نحن بصدد نقلها إلى المشرحة”.

وأضاف “تم إنقاذ الطيّار وهو يخضع للعلاج.

وأوضح الناطق أن رحلة “خطوط ساوريا الجوية” كانت تقل شخصين من أفراد الطاقم و17 من موظفي الشركة في رحلة تجريبية.

يشير موقع خطوط “ساوريا” إلى أنها لا تشغّل سوى طائرات من طراز “بومباردييه سي آر جاي 200”.

وتحطّمت الطائرة قرابة الساعة 11,15 (05,30 ت غ)، وفق بيان للجيش، مضيفا أن فريق الاستجابة السريعة التابع للجيش يساعد في جهود الإنقاذ.

وكانت الرحلة في طريقها إلى بوخارا التي تعد وجهة سياحية مهمة في الدولة الواقعة في جبال هملايا.

