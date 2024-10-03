19 استهدافا.. “حزب الله” يصد محاولتي توغل لقوات الاحتلال ويقصف 8 مستوطنات

بيروت- القدس المحتلة: أعلن “حزب الله” تنفيذ 19 استهدافا، منذ فجر الخميس، شملت التصدي لمحاولتي توغل نفذتاها قوات إسرائيلية جنوب لبنان، بالإضافة إلى قصف تجمعات وتحركات لجنود في 8 مستوطنات.
ومنذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي تشن إسرائيل “أعنف وأوسع” هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع “حزب الله” قبل نحو عام، ما أسفر عما لا يقل عن 1119 شهيدا، بينهم أطفال ونساء، و3040 جريحا، ومليون و200 ألف نازح، وفق رصد لبيانات رسمية لبنانية.
في المقابل يستمر دوي صفارات الإنذار بوتيرة غير مسبوقة في أنحاء إسرائيل، إثر إطلاق كثيف من “حزب الله” لصواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وسط تعتيم صارم من الرقابة العسكرية الإسرائيلية على الخسائر البشرية والمادية، حسب مراقبين.
وقال “حزب الله”، في سلسة بيانات عبر منصة “تلغرام” حتى الساعة 12:20 “ت.غ”، إن مقاتليه فجّروا عبوتين ناسفتين لدى محاولة قوة مشاة إسرائيلية التسلل باتجاه بلدة مارون الراس، كما تصدوا لمحاولة تقدم إسرائيلية عند بوابة فاطمة (الحدودية) بقذائف المدفعية”.
وبالصواريخ قصف مقاتلو الحزب تجمعات وتحركات لجنود إسرائيليين في مستوطنات أفيفيم والبصة وشوميرا وسعسع ومسكف عام وكفر جلعادي وأدميت ويرؤون.
كما قصفوا تجمعات لقوات إسرائيلية في محيط موقع الراهب وفي ثكنة راميم وبين شتولا والراهب، بالإضافة إلى مدينة طبريا وموقع حانيتا في الجليل الغربي.
واستهدف “حزب الله”، وفق بياناته، بعض هذه المستوطنات والمواقع أكثر من مرة، وشدد على تحقيق “إصابات مباشرة”.
وفي إسرائيل، استمر دوي صفارات الإنذار في مناطق واسعة في الجليل الأعلى والجليل الأسفل والجليل الغربي.
استمر دوي صفارات الإنذار في مناطق واسعة في الجليل الأعلى والجليل الأسفل والجليل الغربي
وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر منصة “إكس” إنه بعد الإنذارات التي تم تفعيلها، جرى رصد إطلاق 45 صاروخا وطائرتين مسيّرتين من لبنان.
وادعى أن معظم الصواريخ تم اعتراضها أو سقطت في أماكن مفتوحة، بالإضافة إلى اعتراض المسيّرتين، حسب البيان.
ومنذ فجر الخميس، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا جويا ومدفعيا مكثفا على بلدات جنوب وشرق لبنان، ما ألحق أضرارا هائلة بمنازل مواطنين وتسبب باستشهاد 3 مواطنين وجرح اثنين في محافظة النبطية (جنوب)، وفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.
يأتي ذلك غداة إعلان إسرائيل، مساء الأربعاء، مقتل 8 عسكريين، بينهم 3 ضباط؛ جراء تعرضهم لكمين من مقاتلي “حزب الله” إثر محاولتهم التوغل في بلدات بجنوب لبنان.
ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها “حزب الله”، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا يوميا عبر “الخط الأزرق”، أسفر إجمالا عما لا يقل عن 1928 شهيدا و9290 جريحا، وفق وزارة الصحة اللبنانية.
وتطالب هذه الفصائل بإنهاء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر؛ وخلّفت أكثر من 138 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة، في إحدى أسوا الكوارث الإنسانية بالعالم.
(الأناضول)
كان الألمان النازيون في حربهم الخاطفة يعولون على تسلحهم الممتازو ففي حرب المشاة كان جنودهم يمتلكون أسلحة رشاشة وخاصة MG 42 فهذا يعد حتى يومنا منافسا لرشاشات أمريكية M60 وغربية اخرى مع أنه أحدث منه. الصهاينة يمتلكون أيضا مثل هذه الأسلحة التي تطلق كما هائلا من الرصاصات ومن المسافات القريبة فيتفوقون أو يستطيعون تشتيت عدوهم.
بسم الله الرحمن الرحيم: (الَّذِينَ قالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزادَهُمْ إِيماناً وَقالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (173) فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ (174) إِنَّما ذلِكُمُ الشَّيْطانُ يُخَوِّفُ أَوْلِياءَهُ فَلا تَخافُوهُمْ وَخافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (175). ) . صدق الله العلي العظيم. سوره آل عمران.
هل هذه مجرد مسرحية إيرانية كما يحلو للبعض أن يردد، وهو في داخله يصلي لنجاح الصهاينة والأمريكان…اللهم اهد عبادك إلى سوي السبيل…
طوبى لمغاوير ال رضوان.
يتصدون للعدو ويشبعونه قتلا وتنكيلا ويسطرون الملاحم التي عجز عنها أربعمئة مليون خانع أمعة لا يملكون إلا الثرثرة والذم والانتقاد وعيوب الكون كلها ملتصقة فيهم من ساسهم لراسهم.
لو رجعنا قليلا للوراء لقرأنا كما هائلا من المقالات والخطابات والتحليلات العسكريه من ذوي الاختصاص عن التطبيل والتصفيق لتغير معادلة الردع مع العدو ، الذي لا يمكنه ان يحارب على عدة جبهات وانه لا يمكنه ان يخوض حربا تستمر اكثر من شهر بقليل لاسباب اقتصاديه ، كنت أهز رأسي استنكارا لان هؤلاء لا يعرفون انه أثناء الحروب. ليس هناك موارنات وانه ليس هناك اقتصاد إلا اقتصاد الحرب حيث توجه كامل الموارد لدعم المجهود الحربي ، كما ان معظم تحليلاتهم تنصب على قدرات حلف الممانعة والمقاومة في الرد على العدو بل احيانا تأخذهم أحلام اليقظة ان قدرة الردع والرد ستجعل من السكان الاسرائيلين يعيشون برعب دائم وقلة قليلة جدا كانت تتناول في تحليلاتها قدرات العدو العسكرية والحربية وامتلاكه لسلاح جوي هائل ومتطور بإمكانه الوصول إلى اي مكان في الشرق الأوسط ، وهذه القدرات تفتقد كليا اليها وحدة الساحات بل كافة الدول الدول العربيه ؟ هذا ناهيك عن القدرات النوويه باشكالها المختلفة وان غدا لناظره لقريب ؟،
الكيان محظوظ بوجود اشخاص لديهم ايمان مطلق بقدراته ولديهم ايمان راسخ بانه لا يقهر. لكن الوقائع على الارض تقول انه كيان يملك قدرات حوية للتدمير والقتل، وهذه القدرات يمكن ان يقوم بها حتى اتفه الجيوش. اذا كان لديك طائرة حربية او حتى طائرة رش زراعية بامكانك تذخيرها وقصف المدنيين. لكن عندما دخلت اول فرقة صهيونية للحدود يوم امس تم اعادة ثمانية منهم قتلى و٣٥ مصاب بينهم ٧ اصابات خطيرة. ادخلوا قوات خاصة واخرجوا جنود احتياجات خاصة. اليوم ايضا ١٧ جنديا تم اخراجهم افقيا. لو سلمنا برأيك وايمانك القوي بقدرات اسرائيل علينا قبول اطماعها من الفرات حتى النيل وعلينا ترك اوطاننا لهم لان لديهم قوة لا تقهر، وبعدها ستكون المدينة المنورة بأيديهم. الحمد لله ان في الامة رجال لا يملكون ايمانك القوي بالكيان الغاصب.
كل ألتحية لحزب ألله ولزعيمه ألسيد سماحة ألسيد حسن نصرألله. ألذى كنت دائما إشير فى تعليقاتى على شمل جزء من إسمه ألكريم بالنصر وأقول إن ألنصر قادم على يديه. رحم ألله حبيبنا نصرألله وأسكنه فسيح جنانه. ألتحية أيضا للجمهورية ألإسلامية إيران ألتى هبت لمساعدة إخوتها ألمسلمين ألعرب وأنزلت بالعدو ألصهيونى ومن وراءه أول هزيمة يتلقاها فى حياته. إيران كانت ولا تزال أشرف من كثير من ألأنظمة ألعربية وخصوصا ألمحيطين بقطاع غزة وفى مقدمتهم سيسو مصر ظالم ومدمر مصر وألمعاون ألأول لبنو صهيون وخصوصا على تدمير غزة وإفناء شعبها وضم ألقطاع للعدو ألصهيونى كرد جميل للعدو ألذى ساعد ألسيسى فى ألوصول إلى حكم مصر بالحديد والنار . بعد أن كانت مصر زعيمة ألعالم ألعربى فى عهد ألقائد ألشهيد جمال عبدالناصر وألتى جعل منها ألسيسى عبده لمن يسوى ولمن لا يسوى. أكتفى بهذا ألقدر من تعليقى وأتمنى أن يظهر!!!!!!!!!
اللبنانيون في جمهورية النسيان، او لنقول: لن ننسى. اذا كان اللبناني يحمل اثقال الدنيا. واذا كانت جراح القلب، مثلها مثل جراح العقل، مفتوحة على مصراعيها، فكيف له ان يحتفظ بتلك الذاكرة النقية، المتوهجة، التي يفترض ان تكون ذاكرة المستقبل؟! لكن اللوحات حفلت بالصور: رفيق الحريري، باسل فليحان، سمير قصير، جورج حاوي، الياس المر، مي شدياق. والنتيجة في هذه الامواج المتلاطمة: أيها اللبنانيون لا تنسوا ولا تتذكروا. مواطنون على حافة الذاكرة، وعلى حافة النسيان ما دام الوطن في مكان والمواطنون في مكان. ذاك الاقتلاع او الاجتثاث، اليومي باسم الطائفة او باسم القبيلة او باسم القصر الفلاني او الفلاني.
حارب الشعب الجزائري و الفيتنامي بأشياء بداءية .لكن بالأبمان و الصبر انتصر الحق و زهق الباطل
أثيرت العديد من التكهنات حول مقتل حسن نصرالله، إذ هناك من قال إن جاسوساً إيرانياً أسهم في الكشف عن مكان نصرالله، وهناك من تحدث عن اختراق الحزب بالجواسيس في اغتيال قادة حزب الله. الله أعلم بما حدث