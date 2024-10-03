19 استهدافا.. “حزب الله” يصد محاولتي توغل لقوات الاحتلال ويقصف 8 مستوطنات

بيروت- القدس المحتلة: أعلن “حزب الله” تنفيذ 19 استهدافا، منذ فجر الخميس، شملت التصدي لمحاولتي توغل نفذتاها قوات إسرائيلية جنوب لبنان، بالإضافة إلى قصف تجمعات وتحركات لجنود في 8 مستوطنات.

ومنذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي تشن إسرائيل “أعنف وأوسع” هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع “حزب الله” قبل نحو عام، ما أسفر عما لا يقل عن 1119 شهيدا، بينهم أطفال ونساء، و3040 جريحا، ومليون و200 ألف نازح، وفق رصد لبيانات رسمية لبنانية.

في المقابل يستمر دوي صفارات الإنذار بوتيرة غير مسبوقة في أنحاء إسرائيل، إثر إطلاق كثيف من “حزب الله” لصواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وسط تعتيم صارم من الرقابة العسكرية الإسرائيلية على الخسائر البشرية والمادية، حسب مراقبين.

وقال “حزب الله”، في سلسة بيانات عبر منصة “تلغرام” حتى الساعة 12:20 “ت.غ”، إن مقاتليه فجّروا عبوتين ناسفتين لدى محاولة قوة مشاة إسرائيلية التسلل باتجاه بلدة مارون الراس، كما تصدوا لمحاولة تقدم إسرائيلية عند بوابة فاطمة (الحدودية) بقذائف المدفعية”.

وبالصواريخ قصف مقاتلو الحزب تجمعات وتحركات لجنود إسرائيليين في مستوطنات أفيفيم والبصة وشوميرا وسعسع ومسكف عام وكفر جلعادي وأدميت ويرؤون.

كما قصفوا تجمعات لقوات إسرائيلية في محيط موقع الراهب وفي ثكنة راميم وبين شتولا والراهب، بالإضافة إلى مدينة طبريا وموقع حانيتا في الجليل الغربي.

واستهدف “حزب الله”، وفق بياناته، بعض هذه المستوطنات والمواقع أكثر من مرة، وشدد على تحقيق “إصابات مباشرة”.

وفي إسرائيل، استمر دوي صفارات الإنذار في مناطق واسعة في الجليل الأعلى والجليل الأسفل والجليل الغربي.

استمر دوي صفارات الإنذار في مناطق واسعة في الجليل الأعلى والجليل الأسفل والجليل الغربي

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر منصة “إكس” إنه بعد الإنذارات التي تم تفعيلها، جرى رصد إطلاق 45 صاروخا وطائرتين مسيّرتين من لبنان.

وادعى أن معظم الصواريخ تم اعتراضها أو سقطت في أماكن مفتوحة، بالإضافة إلى اعتراض المسيّرتين، حسب البيان.

ومنذ فجر الخميس، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا جويا ومدفعيا مكثفا على بلدات جنوب وشرق لبنان، ما ألحق أضرارا هائلة بمنازل مواطنين وتسبب باستشهاد 3 مواطنين وجرح اثنين في محافظة النبطية (جنوب)، وفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

يأتي ذلك غداة إعلان إسرائيل، مساء الأربعاء، مقتل 8 عسكريين، بينهم 3 ضباط؛ جراء تعرضهم لكمين من مقاتلي “حزب الله” إثر محاولتهم التوغل في بلدات بجنوب لبنان.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها “حزب الله”، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا يوميا عبر “الخط الأزرق”، أسفر إجمالا عما لا يقل عن 1928 شهيدا و9290 جريحا، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

وتطالب هذه الفصائل بإنهاء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر؛ وخلّفت أكثر من 138 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة، في إحدى أسوا الكوارث الإنسانية بالعالم.

(الأناضول)