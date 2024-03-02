«19 ب» يفوز بجائزة أحسن فيلم في ختام مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما

القاهرة ـ «القدس العربي»: انتهت مساء الجمعة في قاعة النيل للآباء الفرنسيسكان فعاليات الدورة الثانية والسبعين من مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته الثانية والسبعين.

بدأ حفل الختام بفيلم تسجيلي يضم جانبًا من فعاليات وندوات الدورة الثانية والسبعين، ثم صعدت المذيعة لميس سلامة إلى المسرح لتقديم فقرات الحفل. بدأت بالترحيب بالحاضرين والفنانين والمكرمين، ثم قامت بتقديم الأب بطرس دانيال، رئيس المهرجان ومدير المركز، لإلقاء كلمته. بعد ذلك، ألقى الأب مراد مجلع، الرئيس الإقليمي للرهبان الفرنسيسكان في مصر، كلمة رحب فيها بالحضور وأكد على أهمية السينما.

ثم تم عرض فيلم مجمع عن لجنة التحكيم لهذه الدورة، وألقت الفنانة حنان مطاوع كلمة اللجنة نيابة عن رئيسها، بسبب اعتذار المخرجة اساندرا نشأت عن الحضور بسبب وفاة والدتها منذ أقل من أسبوعين. وبعد تسليم درع المركز وشهادة تقدير خاصة للفنانة حنان مطاوع، تم تكريم أعضاء لجنة التحكيم، وهم: الكاتب عبد الرحيم كمال، والفنانة داليا مصطفى، والفنان أحمد شاكر، ومدير التصوير إيهاب محمد علي، والمونتير كمال الملاخ، والناقد الفني علي الفاتح، والموسيقار مصطفى الحلواني.

بعد ذلك تم عرض فيلم تسجيلي قصير عن الأفلام الستة المشاركة في المهرجان، وتم تسليم شهادات المشاركة في المسابقة الرسمية لهم، وكانت هذه الأفلام: فيلم «أنا لحبيبي» إنتاج شركة السبكي للإنتاج السينمائي (أحمد السبكي) إخراج هادي الباجوري، وتسلم الشهادة حامد صبحي المشرف على الإنتاج بشركة السبكي للإنتاج السينمائي، وفيلم «19 ب» إنتاج فيلم كلينك (محمد حفظي) تأليف وإخراج أحمد عبدالله السيد، وتسلم الشهادة أحمد عبدالله السيد مخرج الفيلم، وفيلم «بيت الروبي» إنتاج سينرجي للإنتاج الفني، إخراج بيتر ميمي، وتسلمت الشهادة منّه الله محمد مديرة العلاقات العامة بشركة سينرجي للإنتاج الفني، وفيلم «وش في وش» إنتاج سي سينما برودكشنز، تأليف وإخراج وليد الحلفاوي، وتسلم الشهادة أحمد فهمي منتج الفيلم، وفيلم «فوي! فوي! فوي!» إنتاج فيلم كلينك (محمد حفظي) تأليف وإخراج عمر هلال، وتسلم الشهادة عمر هلال مخرج الفيلم، وفيلم «أنف وثلاث عيون» إنتاج لاجوني للإنتاج السينمائي (شاهيناز العقاد) إخراج أمير رمسيس، وتسلمت الشهادة ماريا عادل.

ثم جاءت الفقرة الفنية في حفل ختام مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما، حيث قدمت عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز، للعام الثاني على التوالي، باقة متنوعة من الألحان على آلة الماريمبا. بعد ذلك، قام الأب بطرس دانيال بتكريمها وتقديم درع المركز لها.

ثم تم الإعلان عن الجوائز التي قررتها لجنة التحكيم، حيث تم توزيع شهادات التقدير الخاصة والإبداع الفني للدورة الثانية والسبعين لمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما على النحو التالي:

شهادة للفنانين خالد الصاوي ولطفي لبيب وبيومي فؤاد وخالد كمال ودنيا سامي عن دورهم في فيلم «وش في وش».

وشهادة للفنانتين منحة البطراوي وناهد السباعي عن دورهما في فيلم «19 ب». وشهادة لمهندسة الديكور نادية عادل عن الإشراف الفني والديكور في فيلم «أنا لحبيبي».

شهادة للمونتيرة سارة عبد الله عن مونتاج فيلم «19 ب».

أما عن جوائز الدورة الثانية والسبعين لمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما، فكانت كالتالي:

جائزة أحسن ممثل للفنان اسيد رجب عن دوره في فيلم «19 ب».

جائزة أحسن ممثلة للفنانة ياسمين رئيس عن دورها في فيلم «أنا لحبيبي».

جائزة أحسن ممثل دور ثان للفنان أحمد خالد صالح عن دوره في فيلم «19 ب».

جائزة أحسن ممثلة دور ثان (مناصفة) للفنانة أنوشكا عن دورها في فيلم «وش في وش».

جائزة أحسن ممثلة دور ثان (مناصفة) للفنانة فدوى عابد عن دورها في فيلم «19 ب».

جائزة أحسن سيناريو (مناصفة) للمخرج والسيناريست أحمد عبد الله السيد عن فيلم «19 ب».

جائزة أحسن سيناريو (مناصفة) للمخرج والسيناريست وليد الحلفاوي عن فيلم «وش في وش».

جائزة أحسن تصوير لمدير التصوير مصطفى الكاشف عن فيلم «19 ب».

جائزة أحسن مونتاج للمونتير أحمد حافظ عن فيلم «فوي! فوي! فوي».

جائزة أحسن موسيقى تصويرية للموسيقار ساري هاني عن فيلم «فوي! فوي! فوي».

جائزة أحسن ديكور لمهندسة الديكور ياسمين عاطف عن فيلم «وش في وش».

جائزة أحسن إخراج (مناصفة) للمخرج أحمد عبد الله السيد عن فيلم «19 ب».

جائزة أحسن إخراج (مناصفة) للمخرج وليد الحلفاوي عن فيلم «وش في وش».

جائزة لجنة التحكيم الخاصة لفيلم «وش في وش». تأليف وإخراج وليد الحلفاوي.

جائزة أحسن فيلم سينمائي لفيلم «19 ب» من إنتاج فيلم كلينك (محمد حفظي) تأليف وإخراج أحمد عبد الله السيد.