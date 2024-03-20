19 سيناتورا ديمقراطيا يطالبون إدارة بايدن بإقامة دولة فلسطينية “غير مسلحة”

واشنطن- “القدس العربي”: انضم السيناتور الأمريكي كريس ميرفي (الديمقراطي من ولاية كونيتيكت)، رئيس اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي المعنية بالشرق الأدنى وجنوب آسيا وآسيا الوسطى ومكافحة الإرهاب، الأربعاء، إلى السيناتور الأمريكي توم كاربر (الديمقراطي من ولاية ديلاوير) و17 من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي لدعوة موجهة إلى إدارة الرئيس جو بايدن تطالب بإنشاء إطار عام وجريء للولايات المتحدة للاعتراف بدولة فلسطينية غير مسلحة كجزء من مبادرة سلام إقليمية.

مشرعون أمريكيون: نطلب من إدارة بايدن أن تضع على الفور إطارًا عامًا جريئًا يحدد الخطوات اللازمة للولايات المتحدة للاعتراف بدولة فلسطينية غير عسكرية، والتي تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة

وكتب المشرعون في رسالة، اطلعت “القدس العربي” على نسخة منها، أنه “نظراً لخطورة الأزمة الحالية، فإن هذه اللحظة تتطلب قيادة أمريكية حازمة يجب أن تتحرك إلى ما هو أبعد من التيسير. وعلى هذا النحو، نطلب من إدارة بايدن أن تضع على الفور إطارًا عامًا جريئًا يحدد الخطوات اللازمة للولايات المتحدة للاعتراف بدولة فلسطينية غير عسكرية، والتي تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة، لتحكمها سلطة فلسطينية تم تنشيطها وإصلاحها.

وقال أعضاء مجلس الشيوخ: “إن الخطوات الدبلوماسية التي اتخذتموها أنتم وإدارتكم كانت ذات أهمية قصوى، ونحن نحثكم على القيام بالمزيد. ونعتقد أنه من الأهمية بمكان في هذه اللحظة أن تشير الولايات المتحدة إلى استعدادنا لقيادة مبادرة سلام إقليمية من شأنها أن تؤدي في النهاية إلى اعتراف الولايات المتحدة بدولة فلسطينية غير مسلحة، فضلاً عن اندماج إسرائيل الكامل في المنطقة. إن الطريق إلى السلام الدائم في المنطقة يعتمد بشكل كامل على حل الدولتين ــ إقامة دولة فلسطينية، تقوم بالتنسيق مع إسرائيل المتكاملة إقليمياً. وعلى الرغم من عقود من الدعم الأميركي لهذه السياسة، إلا أن النجاح كان محدوداً في تحقيقها. ومن أجل منع الوفيات وانعدام الأمن في المستقبل لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين، يجب على الولايات المتحدة أن تستمر في اتخاذ إجراءات حاسمة لتحقيق حل الدولتين مرة واحدة وإلى الأبد.

مشرعون أمريكيون: يجب على الحكومة الإسرائيلية أن تتخذ خطوات موازية، بدءاً بتسهيل زيادة كبيرة في المساعدات الإنسانية إلى غزة وتمكين عملية إعادة بناء القطاع

وجاء في الرسالة ” ونظراً لخطورة الأزمة الحالية، فإن هذه اللحظة تتطلب قيادة أميركية حازمة ويتعين عليها أن تتحرك إلى ما هو أبعد من التيسير. وعلى هذا النحو، نطلب من إدارة بايدن أن تضع على الفور إطارًا عامًا جريئًا يحدد الخطوات اللازمة للولايات المتحدة للاعتراف بدولة فلسطينية غير عسكرية، والتي تشمل الضفة الغربية وغزة، تحكمها سلطة فلسطينية تم تنشيطها وإصلاحها. نعتقد أن معلمات الإطار يجب أن تتضمن أيضًا ما يلي:

مجموعة من الإصلاحات الحكومية والمؤسساتية للسلطة الفلسطينية، من بينها إصلاحات الديمقراطية والحكم، بما في ذلك: إصلاحات نظام التعليم؛ إصلاحات في النظامين القضائي والأمني؛ إصلاحات برنامج مدفوعات السجناء؛ وتضافر الجهود لمكافحة الفساد والتحريض على العنف، مطالبة السلطة الفلسطينية بعد إصلاحها، باعتبارها الهيئة الحاكمة للضفة الغربية وغزة، بإعادة تأكيد اعترافها بدولة إسرائيل، تفويض داخل السلطة الفلسطينية بعد إصلاحها لوزراء الحكومة وكبار المسؤولين بالالتزام بنبذ العنف، وقبول مبادئ الدولتين ـ دولة إسرائيلية ودولة فلسطينية ـ ونبذ حماس وجميع الأنشطة الإرهابية.

وأضاف المشرعون ” فقط من خلال نجاح المبادرات المذكورة أعلاه والدعم الإقليمي لحل الدولتين يمكن لدولة إسرائيل أن تعيش بأمان وأن يعيش الإسرائيليون دون خوف. ونحن ندرك أنه من أجل تحقيق هذا الإطار، يجب على الحكومة الإسرائيلية أن تتخذ خطوات موازية، بدءاً بتسهيل زيادة كبيرة في المساعدات الإنسانية إلى غزة وتمكين عملية إعادة بناء غزة. وبينما نشعر بخيبة أمل بشكل خاص بسبب رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الانخراط في مسار يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية، فإننا نعتقد أن هذا يوفر سببًا إضافيًا لإدارة بايدن لقيادة الحكومة الإسرائيلية ودفعها لاتخاذ الإجراءات الإضافية التالية: اتخاذ إجراءات فعالة ضد عنف المستوطنين في الضفة الغربية؛ وضع حد لهدم المنازل، بما في ذلك طرد الفلسطينيين من ممتلكاتهم؛ وقف التخطيط والبناء الاستيطاني في الضفة الغربية؛ إطلاق عائدات الجمارك للسلطة الفلسطينية، إعادة تفعيل تصاريح دخول العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى إسرائيل”.

مشرعون أمريكيون: نحن ندرك أن أياً من هذا لن يكون ممكناً إلا بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية غير المقيدة إلى غزة

وكتب المشرعون :” ونحن ندرك أن أياً من هذا لن يكون ممكناً إلا بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية غير المقيدة إلى غزة. نحن ممتنون للدور الذي لعبتموه أنتم وإدارتكم حتى الآن في إظهار دعمكم لحل الدولتين الدبلوماسي، والمطالبة طوال فترة الحرب بحماية حياة المدنيين، والوصول إلى المساعدات الإنسانية الضرورية المنقذة للحياة للفلسطينيين في غزة، والمساعدة في مفاوضات الرهائن التي أسفرت عن توقف القتال لمدة أسبوع والعودة الآمنة لـ 105 رهائن العام الماضي، من بينهم أميركيان”.

وقال المشرعون ” إن الخطوات الدبلوماسية التي اتخذتها أنت وإدارتك كانت ذات أهمية قصوى، ونحن نحثك على القيام بالمزيد. ونعتقد أنه من الأهمية بمكان في هذه اللحظة أن تشير الولايات المتحدة إلى استعدادنا لقيادة مبادرة سلام إقليمية من شأنها أن تؤدي في النهاية إلى اعتراف الولايات المتحدة بدولة فلسطينية غير مسلحة، فضلاً عن اندماج إسرائيل الكامل في المنطقة. إن الطريق إلى السلام الدائم في المنطقة يعتمد بشكل كامل على حل الدولتين ــ إقامة دولة فلسطينية، تقوم بالتنسيق مع إسرائيل المتكاملة إقليمياً. وعلى الرغم من عقود من الدعم الأميركي لهذه السياسة، إلا أن النجاح كان محدوداً في تحقيقها. ومن أجل منع الوفيات وانعدام الأمن في المستقبل لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين، يتعين على الولايات المتحدة أن تستمر في اتخاذ إجراءات حاسمة لتحقيق حل الدولتين إلى الأبد”.

مشرعون أمريكيون: من الأهمية بمكان في هذه اللحظة أن تشير الولايات المتحدة إلى استعدادنا لقيادة مبادرة سلام إقليمية من شأنها أن تؤدي في النهاية إلى اعتراف الولايات المتحدة بدولة فلسطينية غير مسلحة

ووقع على الرسالة أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي: تامي بالدوين (ديمقراطي من ولاية ويسكونسن)، شيرود براون (ديمقراطي من ولاية أوهايو)، كريس كونز (ديمقراطي من ولاية ديلاوير)، ديك دوربين (ديمقراطي من إلينوي)، مارتن هاينريش (ديمقراطي من ولاية ميشيغان)، مازي هيرونو (ديمقراطي). -هاواي)، إيمي كلوبوشار (ديمقراطية من مينيسوتا)، إد ماركي (ديمقراطية من ماساشوستس)، جيف ميركلي (ديمقراطية من أوريغون)، بريان شاتز (ديمقراطية من هاواي)، جين شاهين (ديمقراطية من ولاية ماساشوستس)، تينا سميث (ديمقراطي من ولاية مينيسوتا)، كريس فان هولين (ديمقراطي من ولاية ماريلاند)، رافائيل وارنوك (ديمقراطي من ولاية جورجيا)، إليزابيث وارين (ديمقراطي من ولاية ماساشوستس)، بيتر ويلش (ديمقراطي من ولاية ماريلاند)، وشيلدون وايتهاوس (ديمقراطي من ولاية ماريلاند).