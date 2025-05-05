19 شهيدًا في غارات إسرائيلية على غزة.. ومخيمات القطاع تتعرض لقصف مدفعي عنيف- (فيديو)

غزة: تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تصعيدها العسكري في قطاع غزة، حيث استهدفت مدفعيّتها المناطق الشمالية لمخيم النصيرات وسط القطاع، في وقت شنّت فيه الطائرات الحربية سلسلة غارات عنيفة على مناطق متفرقة.

تغطية صحفية: 4 شهداء ومفقودين تحت الأنقاض جراء قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة العطار غرب بيت لاهيا شمال غزة pic.twitter.com/kAKOFX52so — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 4, 2025

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قصفًا جويًا استهدف شققًا سكنية في منطقة الكرامة بمدينة غزة، إضافة إلى منزل في بيت لاهيا شمالي القطاع، ما أسفر عن استشهاد 19 مواطنًا وإصابة 15 آخرين، في حين لا يزال عدد من الأشخاص في عداد المفقودين تحت الأنقاض.

من جانبها، ذكرت قناة الأقصى الفضائية أن طائرات الاحتلال شنّت غارات مكثفة على مدينة غزة ومنطقة السلاطين غرب بيت لاهيا، بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف على أطراف بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس جنوبي القطاع، ما يزيد من مأساوية الأوضاع الإنسانية في ظل استمرار.

ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 52,535 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 118,491 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.