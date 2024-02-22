19 منظمة إنسانية تستصرخ العالم لإنقاذ الوضع الإنساني في غزة

الأمم المتحدة- “القدس العربي”: تحت عنوان: “المدنيون في غزة في خطر شديد والعالم يراقب: عشرة متطلبات لتجنب كارثة أسوأ”، أصدرت 19 منظمة إنسانية بيانا مشتركا وزع في مقر الأمم المتحدة بتوقيع من رؤساء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات الإنسانية تناشد فيه العالم لإنقاذ المدنيين في غزة حيث يتعرضون لخطر محقق.

وجاء في البيان أنه في أقل من خمسة أشهر التي أعقبت هجمات 7 تشرين الأول / أكتوبر والتصعيد الذي أعقبها، قُتل وجُرح عشرات الآلاف من الفلسطينيين – معظمهم من النساء والأطفال – في قطاع غزة. لقد أُجبر أكثر من ثلاثة أرباع السكان على ترك منازلهم عدة مرات، ويواجهون نقصًا حادًا في الغذاء والمياه والصرف الصحي والرعاية الصحية – وهي الضروريات الأساسية للبقاء على قيد الحياة.

وأضاف البيان “لا يزال النظام الصحي يتدهور بشكل منهجي، مع ما يترتب على ذلك من عواقب كارثية. فاعتبارًا من 19 شباط/ فبراير، لا يزال 12 مستشفى فقط من أصل 36 مستشفى لديها القدرة على استيعاب المرضى الداخليين بشكل جزئي فقط. وقد وقع أكثر من 370 هجومًا على مرافق الرعاية الصحية في غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر. الأمراض الآن متفشية. المجاعة تلوح في الأفق. الماء في طور التنقيط. لقد تم تدمير البنية التحتية الأساسية. لقد توقف إنتاج الغذاء. المستشفيات تحولت إلى ساحات قتال ويواجه مليون طفل صدمات يومية”.

وجاء في البيان أن رفح، أصبحت الوجهة الأخيرة لأكثر من مليون نازح وجائع ومصاب بصدمات نفسية محشورين في قطعة صغيرة من الأرض، وتحولت إلى ساحة معركة أخرى في هذا الصراع الوحشي. ومن شأن المزيد من تصعيد العنف في هذه المنطقة المكتظة بالسكان أن يتسبب في سقوط أعداد كبيرة من الضحايا، كما يمكن أن يوجه ضربة قاضية للاستجابة الإنسانية التي تعاني بالفعل من الركود حيث لا يوجد مكان آمن في غزة.

وقال بيان المنظمات الإنسانية إن العاملين في المجال الإنساني، وهم أنفسهم نازحون ويواجهون القصف والموت والقيود على الحركة وانهيار النظام المدني، يواصلون جهودهم لتوصيل المساعدات إلى المحتاجين. ولكن في مواجهة العديد من العقبات – بما في ذلك القيود المفروضة على السلامة والحركة لا يمكنهم فعل الكثير. “ولن يعوض أي قدر من الاستجابة الإنسانية أشهر الحرمان التي عانت منها الأسر في غزة. هذا هو جهدنا لإنقاذ العملية الإنسانية حتى نتمكن، على أقل تقدير، من توفير الأساسيات الأساسية: الدواء ومياه الشرب والغذاء والمأوى مع انخفاض درجات الحرارة”.

وقال البيان: إننا نحتاج إلى الأمور التالية:

1. وقف فوري لإطلاق النار؛

2. يجب حماية المدنيين والبنية التحتية التي يعتمدون عليها؛

3. إطلاق سراح الرهائن فورا؛ً

4. إيجاد نقاط دخول موثوقة تسمح لنا بإدخال المساعدات من جميع المعابر الممكنة، بما في ذلك إلى شمال غزة؛

5. ضمانات أمنية ومرور دون عوائق لتوزيع المساعدات على نطاق واسع في جميع أنحاء غزة، دون إنكار أو تأخير أو عوائق للوصول؛

6. نظام فاعل للإخطارات الإنسانية يسمح لجميع العاملين في المجال الإنساني والإمدادات بالتحرك داخل غزة وتقديم المساعدات بأمان؛

7. يجب أن تكون الطرق سالكة وأن يتم تطهير الأحياء من الذخائر المتفجرة؛

8. شبكة اتصالات مستقرة تسمح للعاملين في المجال الإنساني بالتحرك بأمن وأمان؛

9. يجب أن تتسلم أونروا، العمود الفقري للعمليات الإنسانية في غزة، الموارد التي تحتاجها لتقديم المساعدة المنقذة للحياة؛

10. وقف الحملات التي تسعى إلى تشويه سمعة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية التي تبذل قصارى جهدها لإنقاذ الأرواح.

وأكد البيان في الختام أن لوكالات الإنسانية ملتزمة بالقيام بعملها، على الرغم من المخاطر. “إننا ندعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية، بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، بتوفير الغذاء والإمدادات الطبية وتسهيل عمليات المساعدات، وندعو قادة العالم إلى منع وقوع كارثة أسوأ”.

وقد وقع البيان كل من المنظمات الإنسانية التالية: السيد مارتن غريفيث، منسق الإغاثة في حالات الطوارئ ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية (أوتشا)، صوفيا سبريشمان سينيرو، الأمين العام لمنظمة كير الدولية، شو دونجيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، جين باكهيرست، رئيسة جمعية المعونة المسيحية، جيمي مون، المدير التنفيذي، للمجلس الدولي للوكالات التطوعية (ICVA)، د توم هارت، الرئيس التنفيذي ورئيس جمعية (InterAction)، إيمي بوب، المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، تجادا دوين ماكينا، الرئيس التنفيذي لكتائب السلام (Peace Corps) و فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان،

ووقع، ايضاً، على البيان: جانتي سويريبتو، الرئيس والمدير التنفيذي لمنظمة إنقاذ الطفولة، باولا غافيريا بيتانكور، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للنازحين داخلياً، أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ناتاليا كانيم، المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، فيليبو غراندي، مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، ميشال ملينار، المدير التنفيذي بالنيابة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat، دة كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، سيما بحوث، وكيلة الأمين العام والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، السيدة سيندي ماكين، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي والدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية.