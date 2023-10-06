20 سنة «عالحلو والمر» بين ماغي بو غصن وزوجها جمال سنان: فماذا عن «البيت الملعون»؟

بيروت – «القدس العربي»: بدأت شركة «إيغل فيلمز» تصوير مسلسل بعنوان «البيت الملعون»، من بطولة النجمة هدى حسين، وتأليف نجاة حسين وإخراج محمد جمعة، حسب ما أعلن المنتج جمال سنان، الذي نشر عبر «إنستغرام» الصورة الأولى لانطلاق عملية تصوير أضخم الانتاجات العربية كاتباً: «اتكلنا على الله.. انطلاق تصوير مسلسل «البيت الملعون» واحد من أضخم الإنتاجات العربية للملكة هدى حسين مع نخبة من نجوم الدراما الخليجية خالد أمين، جاسم النبهان، أحمد إيراج، ريم أرحمة، فرح الصراف، ناصر عباس، قحطان القحطاني وغيرهم».

اما الممثلون اللبنانيون، الذين يشاركون في هذا العمل، فهم «نخبة من نجوم الدراما العربية باسم مغنية، علي منيمنة، سعيد سرحان، فادي أبي سمرا، سينتيا صاموئيل، ختام اللحام وغيرهم».

وكان المنتج سنان وزوجته الممثلة ماغي بو غصن احتفلا بالذكرى العشرين لزواجهما، الذي ساده الحب والدعم والتفاني لولديهما. ونشرت ماغي صورة لها ولزوجها وأرفقتها برسالة معبرة لخصت فيها هذه السنوات، التي عاشوها بحلوها ومرّها، وجاء فيها «20 سنة زواج.. مرقوا علينا بالحلو والمر.. الحلو اللي عشناه سوا بكل تفاصيله.. بوجود نعمة الله علينا ريان ويارا.. والصعب كان كتير بس قطعناه سوا، وكنت دايماً حدي وسندي». وأضافت «بوعدك نبقى متل العادة، نتخانق يوميا على تفاصيل صغيرة، ونرجع نتصالح، لأنه مكانتك بقلبي كبيرة، ولأنه الاستمرارية والحب قرار وفعل. الله يخليلنا اياك».

بدوره، عاهد سنان زوجته البقاء دائماً معاً على الحلو والمر، متمنياً في الوقت عينه الصحة والخير لعائلته والبقاء زينة الحياة والدنيا.