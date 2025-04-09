20 شهيداً في غارة إسرائيلية على حيّ الشجاعية في مدينة غزة- (فيديوهات)

الأراضي الفلسطينية: قال الدفاع المدني في غزة إن غارة إسرائيلية، الأربعاء، استهدفت مبنى سكنياً في حي الشجاعية في مدينة غزة، وأسفرت عن استشهاد 20 شخصاً على الأقل، فيما قال الجيش إنه بصدد التحقيق في الهجوم.

قبل قليل، دمر الجيش الإسرائيلي مربع سكاني كامل في الشجاعية، مما أسفر عن استشهاد 20 فلسطيني وإصابة خمسين آخرين في مجزرة كان معظم الضحايا فيها من الأطفال. ارتوت أرض غزة بدماء الشهداء . pic.twitter.com/T2kj1Mlfme — Tamer | تامر (@tamerqdh) April 9, 2025

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل لفرانس برس إن الضربة أسفرت عن “20 شهيداً، وأكثر من 40 جريحاً”، مشيراً إلى أن عمليات البحث بين الأنقاض لانتشال الجثث ما زالت مستمرة.

غالبية الشهداء والمصابين في الاستهداف الإسرائيلي الأخير لمربعٍ سكني في الشجاعية هم من النساء والأطفال. pic.twitter.com/E9OUOEGQ1P — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) April 9, 2025

#عاجل مجزرة مروعة: شهداء وجرحى، غالبيتهم من النساء والأطفال، جراء قصف الاحتلال لمربع سكني في شارع بغداد بحي الشجاعية شرق مدينة غزة. pic.twitter.com/UjuYfbWNJt — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) April 9, 2025

(أ ف ب)