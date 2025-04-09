سياسة | عربي | فلسطين

20 شهيداً في غارة إسرائيلية على حيّ الشجاعية في مدينة غزة- (فيديوهات)

منذ 41 دقيقة

لقطة شاشة من فيديو لمجزرة الشجاعية

حجم الخط
0

الأراضي الفلسطينية: قال الدفاع المدني في غزة إن غارة إسرائيلية، الأربعاء، استهدفت مبنى سكنياً في حي الشجاعية في مدينة غزة، وأسفرت عن استشهاد 20 شخصاً على الأقل، فيما قال الجيش إنه بصدد التحقيق في الهجوم.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل لفرانس برس إن الضربة أسفرت عن “20 شهيداً، وأكثر من 40 جريحاً”، مشيراً إلى أن عمليات البحث بين الأنقاض لانتشال الجثث ما زالت مستمرة.

(أ ف ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

الجيش الإسرائيلي يعلن استعادة رفات جندي كان محتجزاً في قطاع غزة منذ العام 2014
19 - يناير - 2025
تمهيدا لهجوم.. إسرائيل تنذر سكان الشجاعية في غزة بإخلاء منازلهم- (تغريدة)
23 - ديسمبر - 2024
الدفاع المدني بغزة: انتشال أكثر من 60 شهيدا من حي الشجاعية- (فيديو) 
11 - يوليو - 2024
جيش الاحتلال يترك آلية عسكرية دمرتها المقاومة في الشجاعية- (فيديو)
9 - يوليو - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية