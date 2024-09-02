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20 معتقلا وإصابات بقمع شرطة الاحتلال متظاهرين في تل أبيب- (صور)

منذ 46 دقيقة

شرطة الاحتلال تعتقل متظاهرا في تل أبيب

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القدس المحتلة: أصيب متظاهرون إسرائيليون، واعتقل 20 آخرون، مساء الأحد، خلال قمع شرطة الاحتلال مظاهرة مطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى مع فصائل فلسطينية في قطاع غزة، وفق إعلام عبري.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” (خاصة)، إنّ الشرطة استخدمت خراطيم المياه وقنابل الصوت لتفريق وقمع المتظاهرين في تل أبيب، الذين يطالبون بإبرام صفقة تبادل أسرى.

وأشارت الصحيفة إلى وقوع عدد من الإصابات الطفيفة جراء قمع الشرطة للمتظاهرين، كما اعتقلت 20 متظاهرًا على الأقل، بتهمة إثارة الشغب.

وتظاهر مئات آلاف الإسرائيليين، الأحد، وسط مدينة تل أبيب للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى مع فصائل فلسطينية في قطاع غزة.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية 5 متظاهرين في القدس المحتلة، بتهمة إثارة الشغب ومحاولة إغلاق الطرق، بحسب الصحيفة ذاتها.

ونقلت الصحيفة عن منظمي الاحتجاجات، قولهم إنّ قرابة 770 ألف شخص شاركوا بالمظاهرات في أنحاء البلاد، بينهم 550 ألف في تل أبيب.

وأشارت وسائل إعلام عبرية، إلى أن المظاهرات نظمت بعد الإعلان عن مقتل 6 أسرى إسرائيليين لدى حركة حماس في غزة.

(الأناضول)

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