2024: توحّش نتنياهو وسقوط الأسد

شهد العام 2024 إمعان دولة الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب جرائم الحرب والإبادة الجماعية على امتداد قطاع غزة، وقصف المشافي والملاجئ والمخيمات، فبلغت أعداد الضحايا أكثر من 45 ألف شهيد و107 ألف مصاب. كذلك سجّل ختام العام سقوط 54 سنة من نظام «الحركة التصحيحية» وفرار بشار الأسد والتفاف القطاعات الأوسع من الشعب السوري حول مشروع التغيير الجوهري في البلاد. عالمياً أكدت عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض تأصّل نزعات الانعزال والشعبوية والعنصرية لدى شرائح أوسع في المجتمع الأمريكي، كما شهدت ديمقراطيات غربية أزمات داخلية على مستوى التمثيل السياسي فصعدت تيارات اليمين المتطرف، واهتزت عناصر إضافية في النظام الدولي وأمن البيئة وتقاسم الثروات.

(حصاد السنة، 2ـ27)