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40 شهيدًا في قصف إسرائيلي منذ فجر الأربعاء.. وطيران الاحتلال يهاجم نازحين في المواصي غرب خان يونس- (صور وفيديوهات)

25 - يونيو - 2025

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غزة: شنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، غارة جوية استهدفت منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، وهي منطقة تؤوي أعدادًا كبيرة من النازحين الفارين من مناطق القتال.

وقال المركز الفلسطيني للإعلام إن القصف استهدف خيامًا للنازحين، ما أثار حالة من الذعر بين السكان، خاصة في ظل تكرار استهداف المناطق التي يُفترض أنها آمنة.

في السياق ذاته، أفادت مصادر طبية في مستشفيات قطاع غزة باستشهاد 40 فلسطينيًا منذ ساعات الفجر، بينهم أطفال، و10 أشخاص كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات إنسانية، إلى جانب إصابة العشرات بجروح متفاوتة في سلسلة غارات إسرائيلية طالت مناطق متفرقة من القطاع.

ويأتي هذا التصعيد ضمن الهجمات المتواصلة التي تشنّها قوات الاحتلال منذ أشهر على القطاع، وسط تحذيرات أممية من تفاقم الكارثة الإنسانية في ظل نقص حاد في المواد الغذائية والطبية، واستمرار استهداف مراكز الإيواء والمساعدات.

وفي أحدث الاعتداءات، استشهد 3 فلسطينيين من منتظري المساعدات برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة رفح جنوب القطاع.

وسبق ذلك، قتل الجيش الإسرائيلي 5 فلسطينيين وأصاب آخرين بقصف جوي استهدف مدنيين غرب مدينة غزة.

وشمال القطاع استشهد 3 فلسطينيين ولا يزال عدد من المفقودين تحت الأنقاض، إثر قصف طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلين ببلدة جباليا النزلة.

وجنوب مدينة غزة، أسفرت غارة إسرائيلية على منزل بحي الشجاعية عن استشهاد 12 فلسطينيا وإصابة آخرين، بينهم حالات خطيرة.

ووسط القطاع، استشهد 6 فلسطينيين بقصف استهدف منزلا لعائلة شحادة شمال مخيم النصيرات، فيما أودت غارة أخرى على منزل لعائلة سلمان في دير البلح بحياة 4 مواطنين.

كما استشهد 7 فلسطينيين وأصيب 18 آخرون، بينهم حالتان خطيرتان، جراء استهداف الجيش الإسرائيلي منتظري المساعدات بالرصاص الحي على شارع صلاح الدين جنوب منطقة وادي غزة.

والثلاثاء، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن عدد ضحايا مراكز توزيع “المساعدات الأمريكية – الإسرائيلية” إلى 516 شهيدا و3799 مصابا، منذ بدء العمل بتلك الآلية في 27 مايو/ أيار الماضي.

(وكالات)

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  1. يقول Dr arabi:
    يونيو 25, 2025 الساعة 10:39 ص

    هل يمكن أن يصحو حكامنا العرب من سباتهم العميق ويضعوا حدا لهذه المأساة???

    رد

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