21 قتيلا إثر انقلاب حافلة في جنوب إيران

طهران: قُتل 21 شخصا على الأقلّ وجرح حوالى ثلاثين السبت إثر انقلاب حافلة في جنوب إيران، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي.

وقع الحادث الذي ما زالت ملابساته مجهولة حتى الساعة في محيط مدينة كوار القريبة من شيراز والتي تبعد حوالى ألف كيلومتر عن العاصمة طهران.

وقال مدير مستشفى كوار محسن أفراسيابي في تصريحات للتلفزيون الرسمي “تمّ للأسف إحصاء 21 قتيلا”، مشيرا إلى إصابة 29 شخصا آخرين.

ونشرت وسائل إعلام إيرانية مشاهد لحافلة انقلبت على جانبها الأيسر على حافة طريق جبلي.

تشهد إيران حوادث مرورية مردّها خصوصا إلى قدم أسطول السيارات وحالة بعض الطرقات، فضلا عن القيادة في ظروف خطيرة.

وبين آذار/مارس 2024 والشهر عينه من 2025، أودت الحوادث المروية بحياة نحو 20 ألف شخص، بحسب وكالة إرنا.

وفي آب/أغسطس 2024، قضى 28 باكستانيا في طريقهم لزيارة العتبات المقدسة في العراق في حادث حافلة بوسط إيران.

(أ ف ب)