21 قتيلا على الأقل في الدومينيكان جراء أمطار غزيرة- (فيديوهات)

سانتو دومينغو: قتل 21 شخصا على الأقل خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية جراء أمطار غزيرة في جمهورية الدومينيكان حسب ما أعلنت السلطات الأحد.

وثلاثة من المتوفين هم من القاصرين وفقا لمركز عمليات الطوارئ. وثمة أربعة أمريكيين وثلاثة هايتيين بين الضحايا.

أما العدد الأكبر من الضحايا فقد بلغ تسعة قتلى ونجم عن انهيار جدار على مركبات عدة في أحد الطرق الرئيسة في العاصمة سانتو دومينغو السبت وفقا لمركز عمليات الطوارئ.

وقال الرئيس لويس أبي نادر في مؤتمر صحافي إن هذه الأمطار هي الأكثر غزارة “التي تسجل على الإطلاق في جمهورية الدومينيكان”.

وأجلي نحو 13 ألف شخص من المناطق المعرضة للخطر، استنادا إلى مركز عمليات الطوارئ.

(أ ف ب)

https://twitter.com/momentoviral/status/1726380720233279777

This is the province of Azua, in the south of the Dominican Republic, after the torrential rains on Saturday.#DominicanRepublic #SantoDomingo #floods #rains #Azua pic.twitter.com/VdO7uEQFss

— Shadab Javed (@JShadab1) November 19, 2023