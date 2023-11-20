21 قتيلا على الأقل في الدومينيكان جراء أمطار غزيرة- (فيديوهات)

رجال الإنقاذ يبحثون عن أشخاص محاصرين تحت جدار انهار في أحد شوارع سانتو دومينغو

سانتو دومينغو: قتل 21 شخصا على الأقل خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية جراء أمطار غزيرة في جمهورية الدومينيكان حسب ما أعلنت السلطات الأحد.

وثلاثة من المتوفين هم من القاصرين وفقا لمركز عمليات الطوارئ. وثمة أربعة أمريكيين وثلاثة هايتيين بين الضحايا.

أما العدد الأكبر من الضحايا فقد بلغ تسعة قتلى ونجم عن انهيار جدار على مركبات عدة في أحد الطرق الرئيسة في العاصمة سانتو دومينغو السبت وفقا لمركز عمليات الطوارئ.

وقال الرئيس لويس أبي نادر في مؤتمر صحافي إن هذه الأمطار هي الأكثر غزارة “التي تسجل على الإطلاق في جمهورية الدومينيكان”.

وأجلي نحو 13 ألف شخص من المناطق المعرضة للخطر، استنادا إلى مركز عمليات الطوارئ.

(أ ف ب)

Dominican Republic | Roughly 21 hours ago. pic.twitter.com/e4JwKBxnKE — Ｎｅｒｄｙ 🅰🅳🅳🅸🅲🆃 (@Nerdy_Addict) November 19, 2023

https://twitter.com/momentoviral/status/1726380720233279777