21 قتيلا في هجوم لـ”الدعم السريع” على سجن شمال كردفان

أعلنت شبكة أطباء السودان، السبت، مقتل 21 شخصًا وإصابة 47 آخرين، جراء استهداف طائرة مسيّرة تابعة لقوات الدعم السريع سجن مدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان (جنوب).

وقالت الشبكة (غير حكومية) في بيان، “قتل 21 شخصًا وأصيب 47 آخرون باستهداف طائرة مسيرة للدعم السريع سجن مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان بشكل متعمد للمرافق المدنية”.

وأضاف البيان، “تدين شبكة أطباء السودان استمرار الاستهداف المتعمد للدعم السريع للمرافق المدنية وسجن الأبيض الكبير الذي يضم ما يقارب 5 آلاف نزيل مما أدى لمقتل 21 شخصا وإصابة 47 آخرين إصابات متفاوتة بعضها خطيرة”.

وطالبت الشبكة “المنظمات الأممية والدولية الضغط على قيادات الدعم السريع لوقف توسع انتهاكاتها ضد المدنيين العزل واستهداف المدن الكبيرة ذات الكثافة السكانية العالية في تحد واضح لكل القرارات الدولية”.

ولم يصدر تعليق من قوات الدعم السريع على هذه الاتهامات حتى الساعة (11:45 ت.غ).

(الأناضول)