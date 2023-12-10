22 شهيداً في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مخيم المغازي وسط قطاع غزة

غزة: استشهد 22 فلسطينياً ، مساء اليوم الأحد، في قصف إسرائيلي استهدف مربعا سكنيا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن 22 مواطناً، بينهم أطفال ونساء، استشهدوا إثر غارة لقوات الاحتلال الإسرائيلي على منازل في مخيم المغازي.

وكان قد استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون في وقت سابق من اليوم، جراء قصف إسرائيلي وسط مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن مدفعية الاحتلال أطلقت قذائفها صوب منازل المواطنين وسط مدينة خان يونس، ما أدى لاستشهاد 4 مواطنين، وإصابة العشرات.

كما قصفت مدفعية الاحتلال بشكل مكثف الأحياء الشرقية من مدينة غزة، في الوقت الذي تحاول فيه قوات الاحتلال مواصلة توغلها البري.

كما شنت طائرات الاحتلال غارات كثيفة على مدينة رفح، جنوب القطاع.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت في وقت سابق اليوم، ارتفاع عدد الشهداء إلى أكثر من 17,975 شهيدا، ونحو 51,300 جريح، غالبيتهم من الأطفال وكبار السن والنساء، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية في 7 تشرين أول/ أكتوبر الماضي.

وقالت “الصحة” في تقريرها، اليوم الأحد، إنه في الفترة ما بين 7 تشرين الأول/ أكتوبر حتى مساء أمس السبت، استشهد ما لا يقل عن 17,700 مواطن في قطاع غزة، وجرح أكثر من 48 ألفا، 70% منهم من الأطفال والنساء، بينما ارتفع عدد الشهداء في الضفة بما فيها القدس المحتلة إلى 275 شهيدا، و3300 جريح، فيما لا يزال الآلاف في غزة في عداد المفقودين.

ويتواصل القصف الإسرائيلي العنيف من الجو والبر والبحر في جميع أنحاء قطاع غزة، مع استمرار العدوان البري في الأجزاء الشرقية من مدينة غزة وجباليا ومخيم النصيرات للاجئين، والمناطق الشرقية من محافظة خان يونس.