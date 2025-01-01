22 مليار دولار مساعدات عسكرية أمريكية لإسرائيل خلال 11 شهرا

القدس: أظهر تقرير دولي الأربعاء، أن الولايات المتحدة قدمت مساعدات عسكرية لإسرائيل بقيمة 22 مليار دولار منذ بداية الإبادة التي ترتكبها تل أبيب بحق الفلسطينيين بقطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023 وحتى أغسطس/ آب 2024.

جاء ذلك في تقرير نشره معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، بيّن أن واشنطن سلمت إسرائيل 50 ألف طن أسلحة في الفترة من 7 أكتوبر 2023 حتى أغسطس 2024، شملت صواريخ وقنابل دقيقة ومروحيات هجومية ومركبات مدرعة.

وقدمت الولايات المتحدة لإسرائيل “مساعدات عسكرية بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 22 مليار دولار منذ 7 أكتوبر 2023 حتى أغسطس 2024، واستخدمها الجيش الإسرائيلي في عملياته العسكرية في غزة ولبنان وسوريا أثناء الحرب” وفق التقرير.

ووفقاً لبيانات التقرير، فإن 69 بالمئة من واردات إسرائيل من الأسلحة في الفترة من 2019 إلى 2023 جاءت من الولايات المتحدة، في حين ارتفعت النسبة إلى 78 بالمئة في الفترة اللاحقة.

وبحلول ديسمبر/كانون الأول 2023، نقلت الولايات المتحدة أكثر من 10 آلاف طن من الأسلحة بقيمة 2.4 مليار دولار إلى إسرائيل، وقفز الرقم إلى 50 ألف طن بحلول أغسطس 2024، تحملها مئات الطائرات والسفن.

وأظهر تقرير منفصل للمعهد أن عائدات شركات تصنيع الأسلحة الإسرائيلية الثلاثة المصنفة ضمن أكبر 100 شركة أسلحة في العالم وصلت إلى مستويات غير مسبوقة في عام 2023 وبلغ إجمالي عائداتها 13.6 مليار دولار.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية الأربعاء في تقرير أعدته بناء على بيانات معهد ستوكهولم، إن إجمالي عائدات شركات تصنيع الأسلحة الثلاثة الكبرى بإسرائيل ارتفعت بنسبة 15 بالمئة بعد بدء الإبادة في غزة وبلغت 13.6 مليار دولار.

وأضافت: “على سبيل المثال، ارتفعت عائدات شركة إلبيت سيستمز (المرتبة 27 في العالم) بنسبة 14 بالمئة، لتصل إلى 5.4 مليارات دولار، وأفادت الشركة بأنها حصلت بين أكتوبر وديسمبر 2023 على عقود بقيمة حوالي 900 مليون دولار تتعلق بالجيش الإسرائيلي”.

وتابعت: “أفادت شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية (المرتبة 34) بأن عام 2023 كان عاما قياسيا للشركة، حيث بلغت عائدات الأسلحة 4.5 مليارات دولار، بزيادة 15 بالمئة مقارنة بعام 2022، وزادت من معدل الإنتاج لتلبية طلب الجيش الإسرائيلي على الأسلحة، وعجلت تطوير أنظمة جديدة”.

وزادت: “أفادت شركة رافائيل (المرتبة 42) أيضا بتحقيقها مبيعات وتلقيها طلبات قياسية، ففي عام 2023، بلغت عائدات الشركة من الأسلحة 3.7 مليارات دولار، بزيادة 16 في المئة مقارنة بالعام السابق، وتنتج الشركة أسلحة أساسية للاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية، مثل الصواريخ لنظامي الدفاع الجوي القبة الحديدية ومقلاع داود”.

وأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة زودت إسرائيل بمجموعة متنوعة من المعدات العسكرية المتقدمة، بما في ذلك الصواريخ لنظام القبة الحديدية، والقنابل الموجهة بدقة، وطائرات مروحية CH-53 للنقل الثقيل، ومروحيات هجومية أباتشي AH-64، وقذائف المدفعية عيار 155 ملم، وقنابل تخترق الحصون والمركبات المدرعة”.

(الأناضول)