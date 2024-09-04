23 شهيداً جراء غارات إسرائيلية عنيفة على قطاع غزة الأربعاء- (صور)

غزة: قالت مصادر طبية إن 23 مواطناً فلسطينياً، بينهم أطفال ونساء، استشهدوا في قصف نفذه طيران ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي على عدة مواقع في قطاع غزة، منذ فجر اليوم الأربعاء.

وأفاد شهود عيان أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت غارات عنيفة في محيط منطقة العطار غرب مدينة خان يونس، مساء الأربعاء.

وسمع السكان دوي انفجار عنيف في المناطق الجنوبية الشرقية من مدينة غزة.

#صور| نقل شهداء وعدد من الجرحى بعد قصف الاحتلال شقة سكنية لعائلة "جودة" قرب مسجد التقوى داخل حي الشيخ رضوان بمدينة غزة pic.twitter.com/MCRRnlk2es — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) September 4, 2024

عاجل| طائرات الاحتلال تشن غارة في محيط منطقة العطار غرب مدينة خانيونس pic.twitter.com/zCWCwIcHhH — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) September 4, 2024

(وكالات)