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23 شهيداً جراء غارات إسرائيلية عنيفة على قطاع غزة الأربعاء- (صور)

منذ 41 دقيقة

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غزة: قالت مصادر طبية إن 23 مواطناً فلسطينياً، بينهم أطفال ونساء، استشهدوا في قصف نفذه طيران ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي على عدة مواقع في قطاع غزة، منذ فجر اليوم الأربعاء.

وأفاد شهود عيان أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت غارات عنيفة في محيط منطقة العطار غرب مدينة خان يونس، مساء الأربعاء.

وسمع السكان دوي انفجار عنيف في المناطق الجنوبية الشرقية من مدينة غزة.

(وكالات)

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