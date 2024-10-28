سياسة | عربي

استشهاد 60 شخصا على الأقل وإصابة العشرات في غارات إسرائيلية على سهل البقاع بلبنان

28 - أكتوبر - 2024

بيروت: قال مصدران أمنيان ورئيس بلدية بعلبك في لبنان لرويترز، اليوم الإثنين، إن 60 شخصا على الأقل استشهدوا وأصيب العشرات في ضربات إسرائيلية على سهل البقاع بشرق البلاد.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أفادت باستشهاد 23 شخصا على الأقل، بينهم طفل، الإثنين، في غارات إسرائيلية استهدفت قرى في منطقة بعلبك (شرق).

وأحصت الوزارة أعداد الشهداء في غارات على خمس قرى في المنطقة الإثنين، فيما كانت الحصيلة الأعلى في قرية العلاق حيث أدت “غارة العدو الإسرائيلي … في حصيلة أولية إلى استشهاد عشرة أشخاص”.

وكتب محافظ بعلبك بشير خضر في منشور على موقع “أكس” أنه اليوم “الأعنف على بعلبك” منذ تكثيف إسرائيل غاراتها على مناطق واسعة في جنوب لبنان وشرقه والضاحية الجنوبية لبيروت قبل أكثر من شهر.

 

(وكالات)

كلمات مفتاحية

