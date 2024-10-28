استشهاد 60 شخصا على الأقل وإصابة العشرات في غارات إسرائيلية على سهل البقاع بلبنان

بيروت: قال مصدران أمنيان ورئيس بلدية بعلبك في لبنان لرويترز، اليوم الإثنين، إن 60 شخصا على الأقل استشهدوا وأصيب العشرات في ضربات إسرائيلية على سهل البقاع بشرق البلاد.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أفادت باستشهاد 23 شخصا على الأقل، بينهم طفل، الإثنين، في غارات إسرائيلية استهدفت قرى في منطقة بعلبك (شرق).

وأحصت الوزارة أعداد الشهداء في غارات على خمس قرى في المنطقة الإثنين، فيما كانت الحصيلة الأعلى في قرية العلاق حيث أدت “غارة العدو الإسرائيلي … في حصيلة أولية إلى استشهاد عشرة أشخاص”.

لقطات تظهر غارات عنيفة شنتها الطائرات الإسرائيلية على بعلبك شرقي #لبنان#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/xAPqpOWXae — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 28, 2024

وكتب محافظ بعلبك بشير خضر في منشور على موقع “أكس” أنه اليوم “الأعنف على بعلبك” منذ تكثيف إسرائيل غاراتها على مناطق واسعة في جنوب لبنان وشرقه والضاحية الجنوبية لبيروت قبل أكثر من شهر.

يوم هو الأعنف على #بعلبك منذ بداية العدوان، تخطى عدد الشهداء ال ٥٠، وتخطى عدد الجرحى ال ١٠٠، فيما لا يزال هناك أكثر من ١٥ شخص تحت الأنقاض لم يعرف مصيرهم بعد، والعمل جاري لإنتشالهم.#بشير_خضر — Bachir Khodr (@BachirKhodr) October 28, 2024

