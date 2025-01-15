28 شهيدا ومصابون في قصف للاحتلال الإسرائيلي على غزة وخان يونس بعد الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار- (فيديو)

غزة: استشهد 28 مواطنا فلسطينيا على الأقل، وأصيب آخرون، مساء اليوم الأربعاء، في قصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي على مناطق عدة في قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) باستشهاد 18 مواطنا، وجرح آخرين، في قصف الاحتلال منازل لمواطنين قرب نقابة المهندسين في حي الشيخ رضوان غرب مدينة غزة.

شاهد .. رضيع أصيب في قصف طائرات الاحتلال على مدينة غزة، قبل قليل. pic.twitter.com/CnW7dQZg4t — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 15, 2025

وأوضحت الوكالة أن قوات الاحتلال قصفت منزلا لعائلة “النبيه” في ساحة الشوا بمنطقة الدرج شرق مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 7 مواطنين.

كما استشهد مواطنان وأصيب آخرون، في قصف طيران الاحتلال منزلاً لعائلة “اللحام” بمنطقة “قيزان رشوان” جنوب خان يونس جنوب القطاع.

وأشارت الوكالة إلى أن قوات الاحتلال قصفت عدة منازل في حي الشيخ رضوان، ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء.

وأصيب عدد من الأطفال الفلسطينيين، فجر الخميس، بقصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وذلك بعد الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار، المقرر دخوله حيز التنفيذ الأحد المقبل.

وأفاد شهود عيان بأن طائرة مسيّرة إسرائيلية قصفت خيام النازحين في منطقة البصة غربي دير البلح، ما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين (لم يحددوا عددهم) بينهم أطفال.

(وكالات)