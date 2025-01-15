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28 شهيدا ومصابون في قصف للاحتلال الإسرائيلي على غزة وخان يونس بعد الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار- (فيديو)

15 - يناير - 2025

أرشيف

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غزة: استشهد 28 مواطنا فلسطينيا على الأقل، وأصيب آخرون، مساء اليوم الأربعاء، في قصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي على مناطق عدة في قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) باستشهاد 18 مواطنا، وجرح آخرين، في قصف الاحتلال منازل لمواطنين قرب نقابة المهندسين في حي الشيخ رضوان غرب مدينة غزة.

وأوضحت الوكالة أن قوات الاحتلال قصفت منزلا لعائلة “النبيه” في ساحة الشوا بمنطقة الدرج شرق مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 7 مواطنين.

كما استشهد مواطنان وأصيب آخرون، في قصف طيران الاحتلال منزلاً لعائلة “اللحام” بمنطقة “قيزان رشوان” جنوب خان يونس جنوب القطاع.

وأشارت الوكالة إلى أن قوات الاحتلال قصفت عدة منازل في حي الشيخ رضوان، ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء.

 وأصيب عدد من الأطفال الفلسطينيين، فجر الخميس، بقصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وذلك بعد الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار، المقرر دخوله حيز التنفيذ الأحد المقبل.

وأفاد شهود عيان بأن طائرة مسيّرة إسرائيلية قصفت خيام النازحين في منطقة البصة غربي دير البلح، ما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين (لم يحددوا عددهم) بينهم أطفال.

(وكالات)

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  1. يقول محمد جبرؤوتي:
    يناير 16, 2025 الساعة 4:38 ص

    حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار ، مولانا الله ولا مولى لهم.

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  2. يقول شيمهم الغدر:
    يناير 16, 2025 الساعة 4:52 ص

    هؤلاء غدارين من شيمهم نقض العهود احذروا يااهل غزة
    رحم الله الشهداء والهم ذويهم الصبر وجبرهم جبرا يتعجب له اهل الارص والسماء امين

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  3. يقول qoraish:
    يناير 16, 2025 الساعة 7:56 ص

    والآن ماذا ستفعل الدول الإسلامية لمحاسبة المجرمين الصهاينة وفرض العقوبات على إسرائيل!
    إذا خرجت إسرائيل من الإبادة الجماعية التي ارتكبتها دون أن تدفع ثمن جرائمها، فقد يكون من الأفضل إغلاق أبواب العدالة الدولية والأمم المتحدة… والله، هذا دليل على عدم جدواها… .
    الصمت والتقاعس ضد هذه الإبادة الجماعية = جريمة
    🙊🙉🙈

    رد

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