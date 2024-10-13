23 قتيلا في قصف جوي للجيش السوداني على سوق في الخرطوم 

بورت سودان: قتل 23 شخصا وجرح أكثر من 40 آخرين السبت، إثر قصف الجيش السوداني لسوق مجاورة لأحد المعسكرات الرئيسية لقوات الدعم السريع في الخرطوم، بحسب ما قالت الأحد غرف الطوارئ في العاصمة السودانية.

وأكدت غرف الطوارئ في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في فيسبوك إن هناك “23 حالة وفاة مؤكدة وأكثر من 40 جريحا تم نقلهم” الى ثلاثة مستشفيات “بعد قصف الطيران الحربي ظهر السبت للسوق المركزية” في جنوب الخرطوم.

وتقع السوق في منطقة تسيطر عليها قوات الدعم السريع بالقرب من معسكر رئيسي لتلك القوات في المدينة الرياضية بجنوب العاصمة السودانية.

ومنذ الجمعة، ازدادت حدة المواجهات في الخرطوم التي تسيطر قوات الدعم السريع على غالبية أجزائها، وقصفت طائرات الجيش وسط العاصمة وجنوبها.

وتمكنت قوات الجيش من التقدم من أم درمان باتجاه الجزء الغربي من العاصمة، حيث دارت السبت اشتباكات بجميع أنواع الأسلحة، وفق شهود.

قتل عشرات الآلاف ونزح الملايين منذ اندلاع الحرب منتصف نيسان/ أبريل 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وهو أيضا رئيس مجلس السيادة والحاكم الفعلي للبلاد، وقوات الدعم السريع بقيادة حليفه ونائبه السابق محمد حمدان دقلو.

واتُّهم كل من الجيش وقوات الدعم السريع بارتكاب فظاعات بشكل متكرر خلال الحرب، بما فيها استهداف المدنيين والقصف العشوائي للمناطق السكنية ونهب المساعدات أو منع إيصالها.

الجمعة، حذرت منظمة أطباء بلا حدود من انعدام الأمن الغذائي في السودان، ودعت طرفي النزاع إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية، واصفة الوضع بأنه “كابوس”.

وبحسب المنظمة فإن نحو 26 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، أو “ما يقرب من نصف السكان”.

(أ ف ب)