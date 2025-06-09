230 راكبا ينتظرون قرابة 5 ساعات داخل قطار تعطل بالقرب من كولونيا بألمانيا

كولونيا: اضطر نحو 230 شخصا على متن قطار فائق السرعة في ألمانيا إلى الانتظار لفترة طويلة داخله وصلت لقسم من الركاب إلى قرابة خمس ساعات، بعد تعطله بالقرب من مدينة كولونيا غربي ألمانيا.

وردا على سؤال من وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن هذا الموضوع، قال متحدث باسم شركة السكك الحديدية إن جميع الركاب لم يتمكنوا من مغادرة القطار إلا بعد مضي نحو 320 دقيقة. وأضاف أن بعض الركاب استاؤوا بشدة من طول فترة الانتظار لدرجة أنه تم استدعاء الشرطة.

وكان سبب توقف القطار وهو من طراز “آي سي إي” في منطقة مفتوحة قرابة الساعة 30:8 صباحا هو عطل في القاطرة، بعد أن اصطدم القطار بفرع شجرة ضخم كان على القضبان. وكان القطار السريع رقم 527 في طريقه من دورتموند إلى ميونخ.

وأوضحت متحدثة باسم الشركة أن صعوبة الوصول إلى القطار المتعطل كانت هي السبب وراء طول مدة الانتظار حيث تم إجلاء الركاب في الجزء الأول من القطار باستخدام قطار آخر تم توقيفه بشكل متواز، مع الاستعانة بجسور خاصة بين القطارين. وبدأت عملية الإخلاء هناك في الساعة 12:12 ظهرا، أي بعد حوالي أربع ساعات من التوقف.

أما في الجزء الثاني من القطار، فقد ساعدت فرقة الإطفاء في كولونيا في عملية الإجلاء باستخدام سلالم متنقلة. ونظرا إلى الاضطرار إلى قطع الغطاء النباتي على المنحدر أولا، فإن عملية الإخلاء هناك لم تبدأ إلا في الساعة 55:12 ظهرا، أي بعد نحو أربع ساعات ونصف من التوقف. وتم نقل هؤلاء الركاب بعد ذلك إلى محطة كولونيا الرئيسية بواسطة حافلات خاصة. ولم ترد أي تقارير عن إصابات.

وقال المتحدث باسم السكك الحديدية إن حركة القطارات الأخرى لم تتأثر بشكل كبير بسبب القطار المتوقف، لأنه كان على مسار لا يستخدم بشكل مكثف. وقدمت شركة السكك الحديدية اعتذارها للركاب عن الحادث.

(د ب أ)