244 ألف طالب سوداني يؤدون اليوم امتحانات الشهادة الثانوية في ظل الحرب

الخرطوم ـ «القدس العربي»: بعد انقطاع دام قرابة العامين، يعود طلاب المرحلة الثانوية إلى مقاعد الدراسة لأداء امتحانات الشهادة السودانية المؤجلة منذ اندلاع الحرب منتصف أبريل/ نيسان من العام الماضي.

إجراءات مطمئنة

وحسب وزير التربية والتعليم المفوض أحمد خليفة عمر، سيجري الامتحانات التي تنطلق اليوم السبت، 244 ألف طالب وطالبة سودانية، أي ما يقدر بـ 70٪ من الطلاب المسجلين، بينما فقد نحو 30٪ فرصتهم للجلوس للامتحان بسبب الحرب.

وقال إن إجراءات تأمين الامتحانات مطمئنة وفق الجهات المختصة في كل الولايات والمراكز المعلنة. وستجري الامتحانات في عدد من الولايات الآمنة تشمل الولاية الشمالية ونهر النيل والقضارف وكسلا والبحر الأحمر وشمال كردفان، بينما أعلنت حكومة غرب كردفان والتي كانت من المراكز المعلنة، تعثر إجراء الامتحانات لدواعي أمنية. ويبلغ عدد مراكز الامتحانات 2239 مركز داخل البلاد.

وينتظر أن تعقد الامتحانات في 59 مركز خارج البلاد، حيث أعلنت الحكومة جلوس الطلاب السودانيين للامتحانات في دولتي مصر وأوغندا، بينما رفضت تشاد إقامة الامتحانات على أراضيها.

وقال وزير التربية والتعليم السوداني أن إلغاء الامتحانات في مراكز تشاد جاء بعد إصرار الحكومة هناك رفض انعقادها في أراضيها.

وأشار إلى تكبد طلاب سودانيين مشاق السفر في ظروف أمنية معقدة من أجل الجلوس للامتحان المؤجل من العام 2023.

رحلة طويلة وشاقة

ومن معسكر النازحين في أبشي إلى العاصمة التشادية انجمينا، ومنها إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا وصولا إلى مدينة بورتسودان، قطعت الطالبة شمس الحافظ ووالدتها عواطف سليمان حداد رحلة طويلة وشاقة من أجل الحفاظ على مقعدها في امتحان الشهادة السودانية. الأمر الذي جعل وزارة التربية والتعليم تستقبلها، فيما وصف الوزير رحلتها بالملهمة رغم الصعاب والتحديات، مشيرا إلى أنها تستحق التوثيق والاحتفاء.

وقال إن وزارته مصرة على ما وصفها بمعركة التعليم والبناء، مشيرا إلى الجهود التي يبذلها المعلمون في ظل الأوضاع الدقيقة التي تعيشها البلاد.

وبينما تمضي الترتيبات على قدم وساق، يتوقع أن يفقد الآلاف من الطلاب السودانيين فرصتهم في الجلوس لامتحانات الشهادة السودانية في عدد من الولايات السودانية أبرزها الجزيرة التي تحتدم فيها المعارك بين الجيش السوداني والدعم السريع وولايات إقليم دارفور بسبب الاضطرابات الأمنية وسيطرة قوات «الدعم السريع» على ولايات شرق وغرب ووسط وجنوب دارفور. كما لا يزال مصير الطلاب في مناطق سيطرة الحركة الشعبية شمال جناح الحلو مجهولا.

احتجاجات في ولايات دارفور وجبال النوبة بسبب تعثر إجرائها

وشهدت مدينة الدلنج تظاهرات طلابية بسبب تأخر وصول أوراق أرقام جلوس الطلاب الممتحنين من كادقلي. وحمل الطلاب حكومة الولاية والحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو المسؤولية، متهمين الحركة بعدم السماح بمرور أوراق الامتحانات إلى الدلنج.

وطالب الممتحنون الجهات المسؤولة بمرور الأوراق حتى يتمكنوا من الجلوس للامتحان المؤجل منذ العام 2023.

وفي ولاية غرب كردفان، التي كانت ضمن المراكز المعلنة لامتحانات الشهادة، أعلنت حكومة الولاية عدم قيام الامتحانات المقرر انعقادها في مدينة النهود العاصمة الإدارية للولاية. وعزت ذلك إلى دواع أمنية قدرتها اللجنة العليا للامتحانات.

وبينما تحتدم المعارك في إقليم دارفور غرب السودان طالبت تنسيقية لجان مقاومة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، بتأجيل الامتحانات حيث تشهد الولاية قتال مستمر لثماني أشهر بين الجيش السوداني والقوة المشتركة للحركات المسلحة المساندة له، من جهة وقوات الدعم السريع والمجموعات القبلية الموالية لها من جهة أخرى.

وقالت إن إصرار الحكومة على إقامة امتحانات الشهادة السودانية في موعدها المحدد، سيتسبب في حرمان ألف طالب وطالبة في الفاشر من حقهم في الجلوس للامتحانات.

ورأت أن الشروع في إجلاس الطلاب لامتحانات الثانوية محاولة لإثبات قدرة الدولة على تسيير دولاب العمل وأن النزاع لم يؤثر على التعليم بدون النظر الي المخاطر والتحديات والظروف الاقتصادية المتردية المحيطة بالسودانيين.

وقالت إن حكومة بورتسودان أصبحت هيكلاً أجوف، غير قادر على مواجهة التحديات وتحقيق أي تطلعات، معتبرة انعقاد الامتحانات محاولة للتكسب السياسي.

وشددت على أن قضية التعليم يجب أن لا تسيس أو تستخدم كواحدة من أدوات الحرب.

واستنكرت كذلك منع قوات «الدعم السريع» إجراء الامتحانات في مناطق سيطرتها وعرقلتها في المناطق القريبة، مشيرة إلى أنها تستخدم كل الطرق من أجل أن لا تقام الامتحانات في موعدها.

ورفضت تنسيقية لجان مقاومة الفاشر قيام امتحانات الشهادة السودانية في هذه الظروف الحرجة، مستنكرة ما اعتبرته استخدام قضية التعليم كأداة حرب.

واعتبرت ذلك نوعا آخر من أنواع القتل المتعمد الذي يتم استخدامه في حق أبناء الشعب السوداني دون أي اعتبار.

إلى ذلك، قال السفير السوداني في القاهرة عماد الدين عدوي أن عدد الجالسين لامتحانات الشهادة السودانية المؤجلة للعام 2023 بجمهورية مصر العربية يبلغ 28 ألف و338 طالبا وطالبة.

وأعلن اكتمال الترتيبات للامتحانات في أربع محافظات مصرية هي الجيزة والقاهرة والإسكندرية وأسوان مشيرا لوجود 14 مركز امتحانات في محافظة الجيزة و8 مراكز في القاهرة بجانب مركزين في الإسكندرية ومركز واحد في محافظة أسوان.

وقال إن الحكومة شرعت في إجراء امتحانات الشهادة السودانية حفاظًا على مستقبل الطلاب، بعد تعطل الدراسة لنحو عامين.