25 شهيداً في قصف إسرائيلي عنيف على غزة- (فيديو)

غزة: أعلن جهاز الدفاع المدني الفلسطيني، الأربعاء، استشهاد 25 فلسطينيا بقصف إسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة، أغلبهم في مدينة خان يونس (جنوب).

جاء ذلك في بيان أصدره المتحدث باسم الجهاز محمود بصل.

وقال بصل، إن 20 فلسطينيا استشهدوا في قصف إسرائيلي على أهداف مختلفة بمدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وأضاف: “3 شهداء بقصف إسرائيلي منزل الصليبي (غرب)، و4 شهداء بقصف دراجة نارية (غرب)، و7 شهداء بقصف تجمع خيام نازحين (شرق)، و3 شهداء في قصف منزل (شرق)، و3 شهداء بقصف خيمة تؤوي نازحين (شرق)”.

وأوضح بصل، أن محافظة شمال غزة شهدت خلال الأربعاء، قصفا إسرائيلي مدفعيا وجويا استهدف منازل ومناطق متفرقة.

وتابع: “وقعت 6 إصابات نتيجة قصف إسرائيلي على محيط دوار التعليم”.

وبيّن أن “محطات تحلية المياه في محافظتي غزة والشمال ما زالت خارجة عن الخدمة بسبب عدم توفر الوقود”.

وفي محافظة غزة، قال بصل، إن 5 فلسطينيين استشهدوا بقصف إسرائيلي لمناطق مختلفة وعملية قنص إسرائيلية بحق أحد الفلسطينيين.

وأضاف أن إسرائيل تواصل منع “دخول الخضار والفاكهة والمجمدات والمواد الأساسية لمحافظتي غزة والشمال لليوم 91 على التوالي”.

وفي بيان منفصل، قال الدفاع المدني إن طواقمه سيطرت على “حرائق كبيرة اندلعت في محلات ومخازن للثلاجات في بلدة بيت لاهيا، شمالي القطاع، إثر قصف إسرائيلي”.

وأردف: “نجحت طواقمنا في السيطرة على حرائق كبيرة اندلعت في محلات ثلاجات تعود لعائلة البراوي في بلدة بيت لاهيا، والخسائر مادية فقط”.

وبيّن أن طواقمه نجت “من استهداف إسرائيلي ثان للمكان، أثناء محاولتها إطفاء النيران في المخازن”.

"راح يحلق قتلوه".. ▪️مشاهد مؤثرة من وداع أم لابنها الذي ارتقى بغارة للاحتلال على غزة. pic.twitter.com/LYAQWu7cG0 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 7, 2024

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

(الأناضول)