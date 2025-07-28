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25 شهيدًا في قصف إسرائيلي على منزلين مأهولين في خان يونس- (صور)

منذ ساعة واحدة

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غزة: استشهد 25 فلسطينيًا على الأقل، وأصيب عدد آخر بجروح، فيما لا يزال آخرون مفقودين تحت الأنقاض، جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلين مأهولين بالسكان في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وتواصل طواقم الإنقاذ محاولاتها لانتشال الشهداء والمصابين من تحت الركام، خاصة بعد استهداف منزل عائلة نوفل قرب منطقة صناعة الوكالة في الحي الياباني غرب المدينة، وسط دمار واسع في المكان.

ويأتي هذا التصعيد في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والذي أسفر حتى الآن عن استشهاد أكثر من 59847 فلسطينيًا، معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة ما يزيد على 144851 آخرين في حصيلة غير نهائية.

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