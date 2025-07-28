25 شهيدًا في قصف إسرائيلي على منزلين مأهولين في خان يونس- (صور)

غزة: استشهد 25 فلسطينيًا على الأقل، وأصيب عدد آخر بجروح، فيما لا يزال آخرون مفقودين تحت الأنقاض، جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلين مأهولين بالسكان في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وتواصل طواقم الإنقاذ محاولاتها لانتشال الشهداء والمصابين من تحت الركام، خاصة بعد استهداف منزل عائلة نوفل قرب منطقة صناعة الوكالة في الحي الياباني غرب المدينة، وسط دمار واسع في المكان.

#صورة | المنزل الذي تعرض لاستهداف من قبل الاحتلال في المواصي غرب خانيونس، قبل قليل. pic.twitter.com/Cwv1XIkpTA — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 27, 2025

ويأتي هذا التصعيد في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والذي أسفر حتى الآن عن استشهاد أكثر من 59847 فلسطينيًا، معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة ما يزيد على 144851 آخرين في حصيلة غير نهائية.

#صورة| محاولة انتشال شهــداء ومصابين بعد قصف الاحتلال منزلاً لعائلة نوفل قرب منطقة صناعة الوكالة في الحي الياباني غرب خانيونس. pic.twitter.com/5YlF01TlSl — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 27, 2025