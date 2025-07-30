مجزرة جديدة تستهدف منتظري المساعدات في غزة.. 25 شهيدًا وأكثر من 150 مصابًا الأربعاء- (فيديو)

“القدس العربي”: أفادت مصادر طبية فلسطينية، مساء الأربعاء، بارتفاع عدد ضحايا اعتداءات الجيش الإسرائيلي على مواقع تجمع المدنيين بانتظار المساعدات في قطاع غزة إلى 25 شهيدًا وأكثر من 150 مصابًا.

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وكان جهاز الدفاع المدني قد أعلن في وقت سابق استشهاد 16 فلسطينيًا، بينهم 12 استُهدفوا مباشرة أثناء وجودهم قرب مراكز توزيع المساعدات، في مناطق مختلفة من القطاع.

وأوضح الناطق باسم الجهاز محمود بصل أن من بين الضحايا 6 شهداء سقطوا في منطقة الشاكوش شمال غرب مدينة رفح جنوب القطاع، إضافة إلى عشرات الجرحى، إثر إطلاق نار مباشر من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وفي حادثة منفصلة، استُشهد 4 فلسطينيين على الأقل، وأصيب أكثر من 25 آخرين، عندما فتحت القوات الإسرائيلية النار على حشود كانت تنتظر الحصول على المساعدات بالقرب من جسر وادي غزة في وسط القطاع، وسط تفاقم الأزمة الإنسانية الناتجة عن الحصار المستمر.

وتأتي هذه المجازر وسط تصاعد التحذيرات من كارثة إنسانية شاملة في غزة، مع استمرار الاحتلال في استهداف المدنيين ومراكز توزيع المساعدات، في وقت يُمنع فيه دخول المساعدات الكافية لإنقاذ أرواح مئات الآلاف من الجائعين.

(وكالات)