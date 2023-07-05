25 قتيلا في خروج حافلة ركاب عن مسارها وسقوطها في واد في جنوب المكسيك

أوكساكا- المكسيكك: قضى 25 شخصاً على الأقلّ في المكسيك الأربعاء بعد خروج حافلة ركاب عن مسارها وسقوطها في واد في ولاية أوتشاكا الجنوبية، وفق ما أعلنت الشرطة.

وفي اتصال هاتفي أجرته معه وكالة فرانس برس، قال مسؤول في الشرطة طالباً عدم كشف هويته لكونه غير مصرّح له التحدّث إلى وسائل الإعلام إنّ “الحصيلة الأولية هي 25 قتيلاً و17 جريحاً إصاباتهم خطرة”.

وازدادت حوادث الطرق في المكسيك في السنوات الأخيرة، ويرجع ذلك إلى السرعة العالية، أو عدم خضوع السيارات للصيانة اللازمة أو إرهاق السائقين. وطالبت منظمات مدنية بفرض أنظمة أكثر صرامة للحدّ من الموت على طرقات المكسيك.

وفي شباط/فبراير، قُتل 17 شخصاً وأصيب 15 في حادث تعرّضت له حافلة تقلّ مهاجرين بين ولايتي أوتشاكا (جنوب) وبويبلا (وسط).

وفي الشهر نفسه، قضى ثمانية غواتيماليين وهندوراسي في حادث تعرضت له حافلة صغيرة كانوا على متنها في نويفو ليون.

(أ ف ب)