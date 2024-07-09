25 نائباً مسلماً يدخلون مجلس العموم البريطاني

لندن: دخل عدد قياسي من النواب المسلمين مجلس العموم البريطاني (الغرفة الثانية للبرلمان)، حيث بلغ عددهم 25 وذلك عقب الانتخابات العامة التي أجريت في 4 يوليو/ تموز الجاري في البلاد.

وتمكن 25 مرشحا من المسلمين من دخول قبة البرلمان في انتخابات 4 يوليو من بين 89 نائباً من الأقليات.

ودخل 18 نائباً مسلماً إلى مجلس العموم من حزب العمال، و2 من حزب المحافظين، وواحد من حزب الديمقراطيين الليبراليين. ومن بين المرشحين المستقلين المؤيدين لغزة، تمكن 4 مسلمين من دخول البرلمان.

وكان 19 مرشحاً مسلماً دخلوا البرلمان البريطاني في الانتخابات العامة 2019 و15 مرشحاً في انتخابات 2017.

ويبلغ عدد المسلمين في بريطانيا حوالي 3.5.

وفي انتخابات الخميس، تمكن حزب العمال البريطاني من الفوز بـ 412 مقعداً من مجلس العموم (الغرفة الثانية للبرلمان) المكون من 650 مقعدًا.

بينما حصد حزب المحافظين 121 مقعدا بعدما فاز في الانتخابات الماضية بـ 365 مقعدا.

(الأناضول)