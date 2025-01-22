250 شاحنة مساعدات تدخل قطاع غزة اليوم عبر كرم أبوسالم

القاهرة- “القدس العربي”:

قال مصدر من الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء، إن 250 شاحنة مساعدات متنوعة بينها 25 شاحنة محملة بالوقود، دخلت قطاع غزة اليوم عبر معبر كرم أبوسالم بعد خضوعها للتفتيش من قبل جيش الاحتلال.

وبيّن المصدر أن عدد الشاحنات التي دخلت القطاع منذ بدء سريان الهدنة الأحد الماضي، بلغ 2000 شاحنة.

ولفت إلى أن الهلال الأحمر جهّز 4 آلاف شاحنة لإرسالها تباعا إلى معبري كرم أبوسالم والعوجة للخضوع للتفتيش، قبل أن يسمح لها بالدخول عبر معبر كرم أبوسالم الذي يبعد مسافة قدرها 4 كيلومترات عن معبر رفح البري، في إطار الاتفاق على السماح بدخول 600 شاحنة يوميا ضمن بنود اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.

وتنتظر القاهرة وصول البعثة الأوروبية للوقوف على آليات تشغيل معبر رفح المغلق منذ سيطرة الاحتلال على الجانب الفلسطيني منه في شهر مايو/ أيار الماضي.

وينص اتفاق وقف إطلاق النار على دخول 600 شاحنة من المساعدات الإنسانية للقطاع يوميا، وإعادة فتح معبر رفح بعد 7 أيام من تطبيق الاتفاق.

وتستمر المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل أسرى لمدة 42 يوما، يتم خلالها التفاوض بين حركة حماس وإسرائيل لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة.