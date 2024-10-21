26 شهيدا بـ4 مجازر.. إسرائيل تعدم نازحين شمال غزة- (فيديو)

غزة: استشهد 26 فلسطينيا بينهم أطفال وأصيب آخرون، الاثنين، في عملية إعدام مباشرة نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق نازحين وبقصفه تجمعات مدنية في مخيم جباليا، وباستهدافه منزلا في مدينة غزة شمال القطاع.

وأفاد مصدر طبي في “مستشفى كمال عدوان”، بـ”وصول 7 شهداء ومصابين جراء قصف مدفعي استهدف النازحين داخل مدرسة في محيط بركة أبو راشد بمخيم جباليا“.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال الإسرائيلية المتوغلة بالمخيم أرغمت النازحين المحاصرين في مدرسة “كريزم” التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) على التجمّع والخروج منها.

الإحتلال يطالب الأهالي النازحين في مراكز الإيواء قرب بركة أبو راشد بالإخلاء عبر شارع صلاح الدين إلى مدينة غزة pic.twitter.com/klzKjCeezJ — Omar Abdel Salam🇵🇸 (@Omar0AbdSalam) October 21, 2024

وأضاف الشهود أن “المدفعية الإسرائيلية أطلقت قذيفة تجاههم بعد تجمعهم، ما أدى لاستشهاد 7 منهم على الأقل وإصابة عشرات”.

كما استشهد 6 فلسطينيين بينهم أطفال وأصيب آخرون بجروح متفاوتة بغارة إسرائيلية استهدفت تجمعا لمدنيين أثناء محاولتهم تعبئة ماء للشرب في بلدة جباليا، وفق إفادة مسعفين فلسطينيين.

وبمخيم جباليا، استشهد 4 فلسطينيين بغارة شنتها مسيرة إسرائيلية على مجموعة مواطنين بمحيط مستشفى “اليمن السعيد”، وفق شهود عيان.

وبمدينة غزة، استشهد 9 فلسطينيين وجرح عشرات بقصف إسرائيلي استهدف منزلا يعود لعائلة “مقاط” خلف بركة الشيخ رضوان شمال المدينة، بحسب شهود عيان.

ومنذ أكثر من أسبوعين، يكثف جيش الاحتلال الإسرائيلي مجازره وجرائم الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين شمال قطاع غزة، وخاصة بمخيم جباليا، حيث يقتل ويدمر ويستهدف المدنيين ومراكز إيواء النازحين، وسط صمت دولي.

وفي 5 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات قصف غير مسبوق لمخيم وبلدة جباليا ومناطق واسعة شمال القطاع، قبل أن يعلن في اليوم التالي عن بدء اجتياح تلك المناطق، بذريعة “منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة”، بينما يقول الفلسطينيون إن إسرائيل ترغب في احتلال المنطقة وتهجير سكانها.

وبدعم أمريكي، خلفت حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة في غزة منذ 7 أكتوبر 2023 أكثر من 142 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.

(الأناضول)