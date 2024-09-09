26 قتيلاً بينهم مدنيون في قصف إسرائيلي على مستودعات تجميع وتخزين صواريخ وسط سوريا

دمشق – «القدس العربي»: قُتل 26 شخصاً على الأقل بينهم مدنيون وعسكريون، جراء غارات إسرائيلية استهدفت “مواقع عسكرية” في محيط مصياف في ريف حماة، في ضربات هي الأشد على سوريا.

وقال مصدر عسكري واسع الاطلاع لـ “القدس العربي” إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف “بضربة استباقية” هدفين داخل منطقة مركز البحوث العملية في مصياف وسط سوريا.

وحسب المصدر، فإن الهدف الأول هو مستودعات حير عباس، التي تستخدم كمركز لتجميع وتخزين الصواريخ البالستية قصيرة المدى حيث يتم تجميع رأس الصاروخ مع الرأس المتفجر في مجمع الزاوية التابع للقطاع الرابع في جبال تل قلطل شرقي حماة.

أما الهدف الثاني فهو “مستودعات غرب مصياف على طريق وادي العيون، وهي نقطة تجهيز الصواريخ قبيل نقلها خارج سوريا”.

وقال المصدر إن إسرائيل استهدفت شحنة أسلحة كانت داخل هذه المستودعات عبر طيران اف- 16 نسخة صوفيا، مستخدمة صواريخ جي بي يو 39.

وعن القتلى والمصابين، قال المصدر العسكري إن أغلبهم من عناصر الدفاع الجوي التابع لقوات النظام الفوج 149. أما بشأن الكثافة النارية والصواريخ التي سقطت في حمص وطرطوس، فإن مصدرها “الدفاع الجوي السوري وليس الطيران الإسرائيلي”.

المرصد السوري لحقوق الإنسان، قال إن عدد الشهداء وصل إلى 26 شخصاً، هم 5 مدنيين، و4 من قوات النظام و14 من السوريين العاملين مع المجموعات الموالية لإيران بينهم 5 من حزب الله السوري، بالإضافة إلى 3 مجهولي الهوية، وإصابة ما لا يقل عن 32 آخرين، نتيجة الغارات الإسرائيلية المكثفة.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، إن الغارات “من أكبر الضربات وأشدّها” التي تنفذها إسرائيل في سوريا.

وأضاف: “استهدفت الغارات الإسرائيلية مركز البحوث العلمية بمدينة مصياف، وموقعاً على طريق مصياف – وادي العيون، وموقعاً ضمن منطقة حير عباس بمدينة مصياف، وموقعين في قرية الراوي، ومعامل دفاع جوي جنوب غرب مصياف قرب قرية البيضا.

وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يتّخذ من بريطانيا مقرّاً، منذ مطلع العام 2024، 64 مرة قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، 47 منها جوية و17 برية، أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 139 هدفاً ما بين ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.

وتسببت تلك الضربات في استشهاد 208 من العسكريين بالإضافة لإصابة 142 آخرين منهم بجروح متفاوتة، والقتلى بينهم 24 من الجنسية الإيرانية من الحرس الثوري، و43 من «حزب الله» اللبناني، و18 من الجنسية العراقية، و57 من الميليشيات التابعة لإيران من الجنسية السورية، و17 من المجموعات التابعة لإيران من جنسية غير سورية، و46 من قوات النظام.

كما أسفرت الهجمات عن استشهاد 22 من المدنيين بينهم طفلة و4 سيدات وإصابة نحو 36 منهم، فضلاً عن مقتل رجل الأعمال المقرب من إيران براء قاطرجي وابن عمه.

وكالة “سانا” نقلت بدورها عن وزير الصحة في حكومة تسيير الأعمال الدكتور حسن الغباش قوله إن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على منطقة مصياف حتى الآن 18 قتيلاً و37 جريحاً.

وأوضح مدير صحة حماة الدكتور ماهر يونس، أنه من بين المصابين ستة حالتهم حرجة وأسعفوا إلى مشفى مصياف الوطني لتلقي العلاج اللازم، مشيراً إلى أن من بين المصابين عنصراً في منظومة الإسعاف والطوارئ تعرض لجروح أثناء عمله في إسعاف الجرحى، ومصوّراً لوكالة سانا للأنباء في حماة، عزام العمر، أصيب أثناء تغطيته العدوان في موقع الورّاقة، ومدير الخدمات الفنية في المحافظة المهندس حكم سباهي، الذي أصيب أثناء قيامه بالإشراف على أعمال صيانة البنى التحتية المتضررة جراء العدوان. وبين مدير الشركة العامة لكهرباء محافظة حماة حبيب خليل، أن العدوان الإسرائيلي ألحق أضراراً جسيمةً بخط 66 كيلوفولط سلحب- مصياف، وبعدد من الخطوط والشبكات في موقع الورّاقة في مدينة مصياف في اتجاه البيّاضة ووادي العيون، كما ألحق أضراراً جسيمةً بمبنى قسم كهرباء مصياف وبآلياته، وأدى إلى خروج عدة منشآت في سلحب من المطحنة والصوامع ومعمل السكر وآبار المياه من الخدمة جراء انقطاع الخطوط الكهربائية المغذية، إضافة إلى خروج المنشآت العامة في قرية خان جليمدون جراء الأضرار التي لحقت بشبكة الكهرباء، مؤكداً أن ورشات الصيانة تعمل جاهدةً على إصلاح الخطوط والتجهيزات المتضررة.

وقالت مديرة المؤسسة العامة للمياه في حماة المهندسة، سوسن عرابي، إن العدوان الإسرائيلي ألحق أضراراً فادحة في 3 خطوط ضخ وإسالة المياه المغذية لمنطقة مصياف، حيث تعمل ورشات المؤسسة على صيانتها وإعادتها للخدمة.

وكشف مدير اتصالات حماة المهندس منيب الأصفر، أن العدوان الإسرائيلي أدى إلى خروج الكابل الضوئي الممتد على طريق حماة مصياف من الخدمة، مع توقف عمل اتصالات وادي العيون والمرحة وشيحة مصياف، ووحدات نفاذ بلدات وقرى بشاوي والسنديانة والمعيصرة وعين كرم والنقير وناحية وادي العيون.

وفي بيان لها، أكدت وزارة الإدارة المحلية والبيئة تطبيق خطط الحماية الذاتية والجاهزية والطوارئ في محافظة حماة في إطار الاستجابة الفورية، ومعالجة الأضرار في المواقع المستهدفة جراء العدوان الإسرائيلي على منطقة مصياف.

وفيما قال الجيش الإسرائيلي إنه “لا يعلّق على تقارير وسائل إعلام أجنبية”، أصدرت الخارجية السورية، الإثنين، بياناً قالت فيه إن الاحتلال يسعى لمزيد من التصعيد في المنطقة.

وأكدت وزارة الخارجية أن تمادي الاحتلال الإسرائيلي في اعتداءاته على سوريا ودول أخرى يدل على السعي المحموم لمزيد من التصعيد في المنطقة.

وقالت في بيان نشرته على صفحتها في موقع فيسبوك: “إمعاناً في اعتداءاتها على الأراضي السورية، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، عدواناً جوياً سافراً من جهة شمال غرب لبنان استهدف عدداً من المناطق، أسفر عن ارتقاء 16 شهيداً وجرح 36 شخصاً بينهم ستة في حالة حرجة. كما تسبب أيضاً في أضرار مادية في بعض المناطق السكنية”.

وأضافت أن “تمادي كيان الاحتلال الإسرائيلي في اعتداءاته على الأراضي السورية، وعلى دول أخرى في المنطقة، واستمراره في حربه الوحشية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، وارتكابه أفظع المجازر وجرائم الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، إنما يدل على السعي المحموم لهذا الكيان الفاشي الدموي لمزيد من التصعيد في المنطقة والدفع بها إلى منزلقات خطرة سيكون لها عواقب وخيمة لا يمكن توقعها”.

وأكد النظام السوري في بيانه، أن الدعم اللامحدود للكيان الإسرائيلي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ودول غربية أخرى هو ما يشجعه على الاستمرار في جرائمه الوحشية وعدوانه المتواصل، ما يجعل تلك الدول شريكة في هذا العدوان والتغطية عليه تستوجب المساءلة عنها.