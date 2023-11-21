2600 مريض ونازح وطواقم طبية في المستشفى الإندونيسي المحاصر

غزة: قال متحدث وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، الثلاثاء، إن 2600 فلسطيني بين مريض ونازح وطواقم طبية ما زالوا في المستشفى الإندونيسي المحاصر في بلدة جباليا شمال القطاع.

وأفاد القدرة بأن “400 جريح ومرافق ما زالوا داخل المستشفى الإندونيسي، إضافة إلى 200 من الطواقم الطبية و2000 من النازحين”.

وبخصوص التطورات في مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، قال القدرة إنه “يوجد حاليا فيه 259 جريحا، إضافة لعدد من المرافقين والنازحين والأطقم الطبية”.

وأضاف: “قام وفد أممي من منظمة الصحة العالمية بزيارة مستشفى الشفاء خلال الأيام الماضية، وكان يتم التنسيق لإخراج من تبقى في المستشفى”.

وتابع: “حتى الآن لا يوجد أي جديد أو أي موعد لإخراج من تبقى في مجمع الشفاء الطبي”.

وفي السياق ذاته، أكد القدرة أن “جميع مستشفيات شمال القطاع خرجت عن الخدمة، وننسق مع الأمم المتحدة لإخلاء المستشفى الإندونيسي المحاصر”.

(الأناضول)