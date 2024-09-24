27 ألف نازح من جنوب لبنان والبقاع جراء العدوان الإسرائيلي

بيروت: أعلن وزير البيئة اللبناني ناصر ياسين، الثلاثاء، أن عدد النازحين من الجنوب والبقاع إلى مراكز الإيواء المفتوحة في عدة محافظات وصل إلى 27 ألفا جراء العدوان الإسرائيلي.

وقال ياسين، في مؤتمر صحافي في بيروت، إن “مدن وقرى الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق أخرى من لبنان تتعرض لأبشع أنواع التدمير الممنهج، ما أدى إلى تهجير عشرات الآلاف إلى المناطق الأكثر أمانا في لبنان، لا سيما زحلة والشوف وجبل لبنان”.

وتابع: “تم فتح مدارس رسمية عدة لتصبح مراكز إيواء، ووصل العدد إلى نحو 252 مدرسة”.

وأشار إلى أن “عدد النازحين من الجنوب والبقاع إلى مراكز الإيواء المفتوحة وصل إلى 27 ألفا”.

وذكر أنه “خلال الـ24 ساعة الماضية، تم البدء بتفعيل توزيع المساعدات الأساسية وحصص النظافة الشخصية ونظافة الأمكنة التي يتواجد فيها النازحون، وكذلك الوجبات الغذائية لحوالي 20 ألف شخص”.

ويشن الجيش الإسرائيلي، منذ أمس الإثنين، هجوما هو “الأعنف والأوسع” على لبنان منذ بدء المواجهات مع “حزب الله” قبل نحو عام، أسفر عن 569 شهيدا بينهم 50 طفلا و94 امرأة، و1835 جريحًا، وفق أحدث بيانات وزارة الصحة اللبنانية.

(الأناضول)