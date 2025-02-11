27 مجموعة دينية تقاضي إدارة ترامب لحماية دور العبادة من مداهمات القبض على المهاجرين

نيويورك: أقامت 27 مجموعة دينية مسيحية ويهودية تمثل ملايين الأمريكيين، من الكنيسة الأسقفية البروتستانتية و اتحاد اليهودية الإصلاحية والمينوناتية والتوحيدية العالمية، دعوة قضائية اتحادية اليوم الثلاثاء ضد خطوة إدارة الرئيس دونالد ترامب لمنح عملاء هيئة الهجرة المزيد من حرية التصرف لتنفيذ اعتقالات داخل دور العبادة.

وتدفع الدعوى، التي تمت إقامتها في محكمة إقليمية في واشنطن، بأن السياسة الجديدة تبث الخوف من المداهمات، مما يخفض أعداد الحضور في القداسات وبرامج الكنيسة الأخرى عظيمة الاعتبار. وتشير الدعوى إلى أن نتيجة الخطوة تنتهك الحرية الدينية للمجموعات، أي حريتهم في أداء المهام الدينية للمهاجرين، بما في ذلك المقيمون بالولايات المتحدة بصورة شرعية.

وقال الأسقف الجليل شون رو، أسقف الكنيسة الأسقفية البروتستانتية: “لدينا مهاجرون ولاجئون وأشخاص لديهم وثائق رسمية وآخرين بلا وثائق”.

وذكر الأسقف “لا يمكننا أن نمارس العبادة بحرية إذا كان بعض منا يعيش في خوف”.

(د ب أ)