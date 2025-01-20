2840 شهيدا تبخّرت جثامينهم بفعل الأسلحة الفتاكة… وصدمة غزة تتسع بعد الفرح

غزة – الناصرة – نيويورك – «القدس العربي»: في اليوم الأول بعد تعليق الحرب الإسرائيلية على غزة، واصلت فرق الإنقاذ والإسعاف انتشال جثامين الشهداء، في وقت استمرت فيه هجمات جيش الاحتلال على المواطنين قرب مناطق الوجود العسكري.

واستشهد مواطنان، أحدهما فتى، مساء الاثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وثالث بمخلفات الحرب.

وذكرت وزارة الصحة في غزة أن 122 شهيداً وصلوا المستشفيات (منهم 62 انتشالا) و341 إصابة، خلال 24 ساعة الماضية. وذكرت مصادر طبية لشبكة “الجزيرة” إنه تم انتشال رفات 97 شهيداً.

وأعلن جهاز الدفاع المدني أن هناك 2840 شهيداً، تبخرت جثامينهم ولم يبق لهم أثر بفعل استخدام الاحتلال أسلحة فتاكة.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية والأمن الوطني باشرت الأحد انتشارها في الشوارع ومفترقات الطرق الرئيسة في جميع محافظات قطاع غزة.

وفي تلك الأثناء دخلت العشرات من شاحنات المساعدات من معبر كرم أبو سالم، ومعابر أخرى مع الاحتلال، وفقا للبروتوكول الإنساني الذي جرى التوصل إليه ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، الذي ينص على إدخال 600 شاحنة مساعدات يومياً.

وبعد الفرح باتفاق وقف إطلاق النار الذي عبر عنه الغزيون الأحد، تتسع أهوال الصدمة التي يشعر فيها النازحون.

ويقول إبراهيم الشاعر من مدينة رفح لـ “القدس العربي”: “ما عرفت بيتي ولا بيوت الجيران، شكل الحارة تغير، كل المنازل مدمرة والشوارع أغلقت من الردم”.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، فإن 92٪ من منازل قطاع غزة، أي نحو 436 ألف منزل، دُمرت أو تضررت جراء الحرب، فيما نزح 90٪ من المواطنين عن بيوتهم جراء الحرب.

وأثار التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار وتبادل للأسرى والمحتجزين ارتياحاً في الأوساط الفلسطينية والعربية والدولية بعد أكثر من 15 شهراً على حرب الإبادة الإسرائيلية.

وأعرب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في اتصال هاتفي أجراه مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، عن شكره “على المساعي الدبلوماسية والإنسانية لدولة قطر وجهود الوساطة التي بذلتها في الوصول لوقف لإطلاق النار”.

وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة أمس على مستوى وزاري لبحث الأوضاع في فلسطين. وكان أول المتحدثين الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش، فنوه بدور وقطر ومصر والولايات المتحدة على جهودهم الحثيثة.

وحذر من أن أي ضم كلي أو جزئي للضفة الغربية من قبل إسرائيل سيكون “انتهاكا صارخا للقانون الدولي”.

أما في الضفة الغربية، فكشفت شهادات الأسيرات الفلسطينيات المحررات عن فداحة الانتهاكات التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحقهن، وشملت تعذيبا منهجيا وتجويعا وإساءة معاملة وتحرشاً وتفتيشاً دقيق.

ووصفت روز خويص (17 عاما)، السجن في إسرائيل بـ”القبر المُضاء”.

مقتل ضابط إسرائيلي وإصابة 4 جنود في الضفة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس الإثنين مقتل ضابط وإصابة عسكري آخر بجروح خطيرة، وثلاثة بجروح متوسطة في شمالي الضفة الغربية.

ولم يوضح طبيعة الحادث، لكن إذاعة الجيش الإسرائيلي أشارت إلى انفجار عبوة ناسفة في عربة الجيب التي كانوا يستقلونها، خلال ساعات الليل، في نشاط عملياتي في بلدة طمون الفلسطينية.

حملة لإقالة أيمن عودة من «الكنيست»

تشنّ وسائل إعلام إسرائيلية كبيرة وسياسيون إسرائيليون حملة تحريض شعواء واسعة النطاق منذ مساء الأحد ضد النائب أيمن عودة رئيس “قائمة الجبهة العربية للتغيير” في الكنيست الإسرائيلي لأنه كتب على منصة إكس: “سعيد بتحرر المختطفين والأسرى. يجب تحرير الشعبين من الاحتلال. كلنا ولدنا أحراراً”.

وبدأ أعضاء من اليمين الإسرائيلي العنصري بالتوقيع على عريضة برلمانية لإقصاء النائب عودة من الكنيست وتقديم شكاوى ضده في لجنة السلوكيات في الكنيست لإبعاده وإنزال العقوبات ضده. وقال وزير الثقافة والرياضة ميكي زوهر: “من يفرح لإطلاق سراح الإرهابيين مكانه السجن وليس الكنيست”.

المتطرف سموتريتش يهاجم قطر

هاجم وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش قطر جراء دفاعها عن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وقال إن الدوحة “ليست من تحدد مستقبل وأمن إسرائيل”.

جاء ذلك في كلمة لسموتريتش مساء الأحد، في مستهل اجتماع للكتلة البرلمانية لحزب “الصهيونية الدينية” برئاسته في الكنيست (البرلمان)، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.

وقال: “أشعر بالقلق من تداعيات الصفقة على أمن دولة إسرائيل، وأن تعيد إنجازات الحرب إلى الوراء، وتبعث رسالة رهيبة إلى جميع أعدائنا مفادها أن الطريق لإخضاع إسرائيل هو خطف اليهود”.

مصر ستكون محطة الأسرى الفلسطينيين المبعدين

تشير معلومات مواكبة لملف الأسرى في المقاومة الفلسطينية ومكتب إعلام الأسرى، أن مصر ستكون محطة الإبعاد (حتى اللحظة) للأسرى الذين أصر الاحتلال الإسرائيلي على إبعادهم (186 أسيراً حسب مكتب إعلام الأسرى في حماس).

وتكشف هذه المعطيات أن المقاومة ستقدم السبت المقبل “أسماء أسرى الاحتلال الذين سيتم الافراج عنهم، والاحتلال سيقدم قائمه أسرانا الذين سيفرج عنهم بعد تسلمه أسماء أسراه”. وتشير هذه المعطيات إلى أن التنفيذ الفعلي سيكون يوم الأحد.

وبخصوص الأعداد، فكل مجندة يقابلها 30 أسيرا مؤبدا، و20 أسيراً محكومين بمدد طويلة.