29 شهيدا في قصف إسرائيلي استهدف منازلَ وخيامَ نازحين في غزة- (فيديوهات)

غزة: استشهد فجر اليوم الثلاثاء، 29 مواطنًا فلسطينيا على الأقل، بينهم أطفال ونساء، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنازل وخيام تؤوي نازحين في مناطق متعددة من قطاع غزة، بما فيها بيت لاهيا، ودير البلح، والزوايدة، وخان يونس.

وصول شـ ـهداء إلى مستشفى الأقصى جراء قصف مسيرات الاحـ ـتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة pic.twitter.com/dBwkImy5ZY — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 4, 2024

ففي بيت لاهيا شمال القطاع، استشهد 20 مواطنا نتيجة قصف عنيف استهدف منزلاً للنازحين، بينما أسفر قصف الاحتلال لخيمة نازحين في دير البلح وسط القطاع عن استشهاد اثنين، وإصابة آخرين بينهم أطفال، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

“الخيمة ولعت نار يما”.. سيدة تفجع باستشـ.ـهاد ابنها وزوجته وأحفادها في قصف الاحتلال لخيمة بالزوايدة وسط القطاع pic.twitter.com/mC9tuT0B1T — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 4, 2024

كما استشهد أربعة مواطنين وأصيب آخرون جراء قصف خيمة نازحين في منطقة الزوايدة.

أما في منطقة معن شرق خان يونس، فقد استشهد ثلاثة مواطنين بينهم طفل إثر استهداف خيمة تؤوي نازحين.

وفي سياق متصل، أفادت المصادر المحلية بإصابة عدد من المواطنين نتيجة قصف الاحتلال منزلاً في بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس، كما شهد محيط مستوصف شهداء الزيتون في حي الزيتون قصفًا مدفعيًا بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال.

ويستمر العدوان الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة برا وجوا وبحرا منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وقد ارتفعت حصيلة الضحايا حتى الآن إلى 43,374 شهيدًا، بينهم العديد من الأطفال والنساء، فيما بلغ عدد الجرحى 102,261 مصابًا.