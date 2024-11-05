سياسة | عربي | فلسطين

29 شهيدا في قصف إسرائيلي استهدف منازلَ وخيامَ نازحين في غزة- (فيديوهات)

5 - نوفمبر - 2024

غزة: استشهد فجر اليوم الثلاثاء، 29 مواطنًا فلسطينيا على الأقل، بينهم أطفال ونساء، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنازل وخيام تؤوي نازحين في مناطق متعددة من قطاع غزة، بما فيها بيت لاهيا، ودير البلح، والزوايدة، وخان يونس.

ففي بيت لاهيا شمال القطاع، استشهد 20 مواطنا نتيجة قصف عنيف استهدف منزلاً للنازحين، بينما أسفر قصف الاحتلال لخيمة نازحين في دير البلح وسط القطاع عن استشهاد اثنين، وإصابة آخرين بينهم أطفال، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

كما استشهد أربعة مواطنين وأصيب آخرون جراء قصف خيمة نازحين في منطقة الزوايدة.

أما في منطقة معن شرق خان يونس، فقد استشهد ثلاثة مواطنين بينهم طفل إثر استهداف خيمة تؤوي نازحين.

وفي سياق متصل، أفادت المصادر المحلية بإصابة عدد من المواطنين نتيجة قصف الاحتلال منزلاً في بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس، كما شهد محيط مستوصف شهداء الزيتون في حي الزيتون قصفًا مدفعيًا بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال.

ويستمر العدوان الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة برا وجوا وبحرا منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وقد ارتفعت حصيلة الضحايا حتى الآن إلى 43,374 شهيدًا، بينهم العديد من الأطفال والنساء، فيما بلغ عدد الجرحى 102,261 مصابًا.

