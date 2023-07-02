3 انفجارات تهز العاصمة الأمريكية- (تغريدة)

واشنطن- “القدس العربي”: تسعى شرطة العاصمة الأمريكية واشنطن للحصول على مساعدة الجمهور في تحديد مكان المشتبه بهم وراء هجمات بأجهزة متفجرة في غضون 15 دقيقة في وقت مبكر من صباح الأحد.

وأبلغت ثلاثة متاجر في شمال شرق واشنطن عن وقوع أضرار، وفقًا لبيان صادر عن قسم التحقيقات الجنائية في إدارة شرطة العاصمة ومكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات في واشنطن.

ووقع الانفجار الأول في حوالي الساعة 4:30 صباحًا بالقرب من “واشنطن بلايس” خارج ماكينة الصراف الآلي في أحد البنوك في “تروست” قبل أن يغادر المشتبه به، وفقًا للسلطات.

MPD and @ATFWashington seek the public's assistance in identifying suspects and a vehicle in reference to Destruction of Property offenses that occurred on Sunday, July 2, 2023, in the District. Have info? Call (202) 727-9099/text 50411 Release: https://t.co/IvecJKuAeI pic.twitter.com/xKhxQ3xkHO — DC Police Department (@DCPoliceDept) July 2, 2023

وبحسب ما ورد، انفجرت عبوة أخرى خارج متجر “نايك” على شارع “اتش ستريت” شمال “الكابيتول هيل/ مبنى الكونغرس الأمريكي” بعد ست دقائق فقط من الانفجار الأول قبل أن يبتعد المشتبه به.

وقالت الشرطة إن أحد المشتبه بهم ألقى بعد ذلك زجاجة مولوتوف في “سيفوي” في شارع 40 في حوالي الساعة 4:45 صباحًا قبل أن ينطلق مسرعاً.

ولأن جميع المؤسسات الثلاث كانت مغلقة في ذلك الوقت، لم يصب أي أحد، ولكنها أبلغت عن أضرار لحقت بمبانيها، بما في النوافذ المحطمة.