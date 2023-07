3 انفجارات تهز العاصمة الأمريكية- (تغريدة)

واشنطن- “القدس العربي”: تسعى شرطة العاصمة الأمريكية واشنطن للحصول على مساعدة الجمهور في تحديد مكان المشتبه بهم وراء هجمات بأجهزة متفجرة في غضون 15 دقيقة في وقت مبكر من صباح الأحد.

وأبلغت ثلاثة متاجر في شمال شرق واشنطن عن وقوع أضرار، وفقًا لبيان صادر عن قسم التحقيقات الجنائية في إدارة شرطة العاصمة ومكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات في واشنطن.

ووقع الانفجار الأول في حوالي الساعة 4:30 صباحًا بالقرب من “واشنطن بلايس” خارج ماكينة الصراف الآلي في أحد البنوك في “تروست” قبل أن يغادر المشتبه به، وفقًا للسلطات.

MPD and @ATFWashington seek the public's assistance in identifying suspects and a vehicle in reference to Destruction of Property offenses that occurred on Sunday, July 2, 2023, in the District.

Have info? Call (202) 727-9099/text 50411

Release: https://t.co/IvecJKuAeI pic.twitter.com/xKhxQ3xkHO

— DC Police Department (@DCPoliceDept) July 2, 2023