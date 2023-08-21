3 سفن حربية روسية تزور ميناء تشينغداو الصيني مع انتهاء الدوريات المشتركة

موسكو: ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أن ثلاث سفن حربية روسية دخلت ميناء تشينغداو الصيني مع انتهاء الدوريات المشتركة لقوات البحرية الروسية والصينية التي استمرت 3 أسابيع.

وقالت تاس، نقلا عن الأدميرال فاليري كازاكوف، إن التفاعل مع البحارة الصينيين، بما في ذلك التدريبات والدوريات المشتركة، أصبح ممارسة جيدة، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء.

وأضاف كازاكوف أن مستوى التفاعل بين الأسطولين البحريين الروسي والصيني يتزايد من عام إلى آخر.

ولفت كازاكوف إلى أن البحارة من كلا البلدين، نجحوا في التغلب على حاجز اللغة، خلال الدوريات المشتركة.

يشار إلى أن البحرية الصينية زارت فلاديفوستوك بعد التدريبات مع روسيا في 24 تموز/ يوليو الماضي، بحسب وكالة انترفاكس الروسية للأنباء.

(د ب أ)