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قوات الاحتلال الإسرائيلي تغتال 3 شبان فلسطينيين في طولكرم- (فيديوهات)

8 - يناير - 2024

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“القدس العربي”: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الاثنين، استشهاد 3 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة طولكرم، شمالي الضفة الغربية، ما يرفع الحصيلة إلى 340 شهيدا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب: “وصول 3 شهداء برصاص الاحتلال إلى مستشفى طولكرم الحكومي”.

وأضافت أن الثلاثة هم “الشهيد يوسف علي الخولي (22 عاماً)، والشهيد عاهد سلمان موسى (23 عاماً)، والشهيد طارق أمجد شاهين (24 عاماً)”.

من جهته، قال تلفزيون فلسطين (حكومي) إن قوات إسرائيلية اقتحمت مدينة طولكرم، وحاصرت منزلا ومركبة في ضاحية أكتابا في المدينة، بالتزامن مع اشتباكات مع مقاومين فلسطينيين.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي “أطلق النار على الشبان الثلاثة وتركهم ينزفون، واعتقل شابا مصابا، وبعد انسحابه تمكنت سيارات الإسعاف من الوصول إليهم ونقلتهم إلى مستشفى ثابت ثابت الحكومي في طولكرم”.

من جهته، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه نقلت إلى ذات المستشفى “إصابة بالرصاص الحي أسفل الظهر لشاب (21 عاماً).

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، كثف الجيش الإسرائيلي مداهماته واقتحاماته لقرى وبلدات الضفة الغربية والقدس، بالتزامن مع حرب مدمرة ومتواصلة ضد قطاع غزة، خلّفت حتى الأحد 22 ألفا و835 شهيدا، و58 ألفا و416 جريحا، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة

(وكالات)

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  1. يقول ابو سمرة:
    يناير 8, 2024 الساعة 7:43 م

    عشر مليون لاجئ عربي يعيشون على هبات المنظمات الدولية، أو يتجرعون غصة ركوب البحر مع خطر الغرق في هجرة غير شرعية بمراكب غرق العديدُ منها بركابها من الرجال والنساء والأطفال في البحر، أو استقبلوا اضطراراً ويعيشون حياة مهينة في بعض دول اللجوء الأوروبية، لا سيما إيطاليا واليونان.
    لم يعد اللجوء إلى بلد آخر، عربياً كان أو أجنبياً، “امتيازاً” للفلسطيني، بل صار إضافة مهينة إلى العديد من هويات الرعايا في دول عربية كثيرة.

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