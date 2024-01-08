قوات الاحتلال الإسرائيلي تغتال 3 شبان فلسطينيين في طولكرم- (فيديوهات)

“القدس العربي”: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الاثنين، استشهاد 3 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة طولكرم، شمالي الضفة الغربية، ما يرفع الحصيلة إلى 340 شهيدا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب: “وصول 3 شهداء برصاص الاحتلال إلى مستشفى طولكرم الحكومي”.

وأضافت أن الثلاثة هم “الشهيد يوسف علي الخولي (22 عاماً)، والشهيد عاهد سلمان موسى (23 عاماً)، والشهيد طارق أمجد شاهين (24 عاماً)”.

وصول ٣ شهداء برصاص الاحتلال إلى مستشفى طولكرم الحكومي. الشهيد يوسف علي الخولي (٢٢ عاماً)

الشهيد عاهد سلمان موسى (٢٣ عاماً)

الشهيد طارق أمجد شاهين (٢٤ عاماً) pic.twitter.com/wZZ2tDxgAO — #القدس_ينتفض 🇵🇸 (@MyPalestine0) January 8, 2024

من جهته، قال تلفزيون فلسطين (حكومي) إن قوات إسرائيلية اقتحمت مدينة طولكرم، وحاصرت منزلا ومركبة في ضاحية أكتابا في المدينة، بالتزامن مع اشتباكات مع مقاومين فلسطينيين.

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وأضاف أن الجيش الإسرائيلي “أطلق النار على الشبان الثلاثة وتركهم ينزفون، واعتقل شابا مصابا، وبعد انسحابه تمكنت سيارات الإسعاف من الوصول إليهم ونقلتهم إلى مستشفى ثابت ثابت الحكومي في طولكرم”.

مشاهد لتصاعد أصوات الاشتباكات بمخيم طولكرم عقب اقتحامه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي #حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/uuAGmFTlhV — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) January 8, 2024

من جهته، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه نقلت إلى ذات المستشفى “إصابة بالرصاص الحي أسفل الظهر لشاب (21 عاماً).

تغطية صحفية: من مكان اغتيال الاحتلال لثلاثة شبان في طولكرم. pic.twitter.com/cfX2qUfKqC — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 8, 2024

اغتيال ٣ شهداء برصاص الاحتلال في طولكرم الان . pic.twitter.com/HQpwP9aIPE — ‏جَفرَا الحُب والثَورة 🇵🇸 𓂆 (@jafra_ps) January 8, 2024

⭕️مشاهد من مكان عملية الاغتيال التي نفذها جيش الاحتلال بضاحية اكتابا في طولكرم pic.twitter.com/49tERgs7lP — إذاعة الأقصى – عاجل (@Alaqsavoice_Brk) January 8, 2024

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، كثف الجيش الإسرائيلي مداهماته واقتحاماته لقرى وبلدات الضفة الغربية والقدس، بالتزامن مع حرب مدمرة ومتواصلة ضد قطاع غزة، خلّفت حتى الأحد 22 ألفا و835 شهيدا، و58 ألفا و416 جريحا، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة

(وكالات)