3 شهداء بغارات إسرائيلية على غزة وإطلاق نار كثيف في الشجاعية

غزة: استشهد 3 فلسطينيين وأصيب عدد آخر الاثنين، جراء قصف نفذه الجيش الإسرائيلي على مناطق متفرقة بمدينة غزة وشمال القطاع.

وأفادت مصادر طبية بوصول شهيد وإصابتين إلى “مستشفى العودة” شمال قطاع غزة جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة فلسطينيين بمحيط منطقة “الصناعة” غرب مدينة غزة.

وذكرت المصادر نفسها، أن فلسطينيين اثنين استشهدا وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على حي الصبرة جنوب المدينة.

كما أصيب 8 آخرون بينهم أطفال في استهداف الجيش الإسرائيلي مجموعة مدنيين في منطقة “الصفطاوي” شمال مدينة غزة، حسب شهود عيان.

وفي السياق نفسه، تطلق الآليات الإسرائيلية النار بشكل كثيف تجاه الفلسطينيين في حي الشجاعية شرق المدينة، فيما تواصل عمليات التوغل في أنحاء مختلفة من الحي منذ 27 يونيو/ حزيران الماضي.

وفجر اليوم، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية برية جديدة غرب مدينة غزة، تحت غطاء ناري كثيف جدًا من المدفعية والطائرات الحربية الإسرائيلية، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين ونزوح آلاف.

(الأناضول)