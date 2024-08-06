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شهداء بينهم صحافي في قصف إسرائيلي على خان يونس- (فيديو)

6 - أغسطس - 2024

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غزة: أعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، الثلاثاء، استشهاد 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين شرق مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وقال الدفاع المدني، في بيان، “3 شهداء وعدد من الجرحى نتيجة قصف إسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين في محيطة مدرسة أبو نويرة ببلدة الزنة شرق خان يونس”.

وأعلن المكتب الحكومي في غزة “ارتقاء الصحافي محمد أبو سعادة، المراسل والمصور الصحافي لعدة وسائل إعلامية”، مشرا إلى ارتفاع عدد الشهداء الصحافيين إلى 166، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.

 

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وقالت مصادر ميدانية إن “الجيش الإسرائيلي قصف مخيما للنازحين في منطقة المواصي بخان يونس، المصنفة ضمن المناطق الآمنة”.

وأضافت أن “عددا من الفلسطينيين استشهدوا وأصيبوا جراء هذا الاستهداف”، فيما لم يتم إصدار بيان إحصائي رسمي من الجهات الطبية بغزة.

ولأكثر من مرة استهدف الجيش الإسرائيلي خيام النازحين في منطقة المواصي، ومراكز للإيواء في مناطق متفرقة من القطاع، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

(وكالات)

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