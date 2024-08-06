شهداء بينهم صحافي في قصف إسرائيلي على خان يونس- (فيديو)

غزة: أعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، الثلاثاء، استشهاد 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين شرق مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وقال الدفاع المدني، في بيان، “3 شهداء وعدد من الجرحى نتيجة قصف إسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين في محيطة مدرسة أبو نويرة ببلدة الزنة شرق خان يونس”.

⭕️صورة لحظة قصف الاحتلال محيط مدرسة أبو نويرة بمنطقة الزنة في بلدة بني سهيلا شرق خانيونس جنوب قطاع غزة. pic.twitter.com/1DFluEuG60 — شبكة فلسطين للحوار (@paldf) August 6, 2024

وأعلن المكتب الحكومي في غزة “ارتقاء الصحافي محمد أبو سعادة، المراسل والمصور الصحافي لعدة وسائل إعلامية”، مشرا إلى ارتفاع عدد الشهداء الصحافيين إلى 166، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.

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⭕️عاجل| اســتشهاد المصور الصحفي محمد عيسى أبو سعادة بقصف الاحتلال في منطقة الزنة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة pic.twitter.com/3oTYS6x5Lb — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 6, 2024

🔴 استشهاد الصحفي محمد عيسى أبو سعادة بقصف الاحتلال في منطقة الزنة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة pic.twitter.com/q8YHWmgZK9 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) August 6, 2024

وقالت مصادر ميدانية إن “الجيش الإسرائيلي قصف مخيما للنازحين في منطقة المواصي بخان يونس، المصنفة ضمن المناطق الآمنة”.

وأضافت أن “عددا من الفلسطينيين استشهدوا وأصيبوا جراء هذا الاستهداف”، فيما لم يتم إصدار بيان إحصائي رسمي من الجهات الطبية بغزة.

ولأكثر من مرة استهدف الجيش الإسرائيلي خيام النازحين في منطقة المواصي، ومراكز للإيواء في مناطق متفرقة من القطاع، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

(وكالات)